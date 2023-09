Auf einer Baustelle in Ferthofen, einem Teilort von Aitrach im Landkreis Ravensburg, ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Mann tödlich verunglückt. Der 54–Jährige war nach Angaben der Polizei für Arbeiten an einem Kanal in eine rund drei Meter tiefe Baugrube am „Bruckwies“ gestiegen. Anschließend brachen offenbar Erdteile und Gesteinsbrocken herab und verschütteten den Mann.

Zustand des Mannes lange unklar

Die Bergung gestaltete sich schwierig. In welchem gesundheitlichen Zustand sich der Arbeiter befand und an welcher Stelle er sich zum Unglückszeitpunkt genau aufhielt, war den Rettungskräften — unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr und vom Technischen Hilfswerk (THW) — zunächst nicht bekannt.

Die Bergung des Mannes war kompliziert. (Foto: Simon Nill )

Mit Baggern, Schaufeln und anderen Werkzeugen versuchten die vielen Helfer, den Mann so schnell wie möglich zu finden.

Um 11.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Verunglückten schließlich aus der Baugrube befreien. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben.

Neben der Feuerwehr waren auch das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. (Foto: Simon Nill )

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.