47-Jähriger rutscht mit Auto in die Iller

Glück im Unglück hatte ein 47 Jahre alter Autofahrer, der bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 4 Uhr unverletzt blieb. Der 47-Jährige war dem Polizeibericht zufolge mit seinem Skoda bei Untermuken von der glatten Straße abgekommen. Dort fuhr er einen Hang hinunter, überschlug sich und landete in der nahegelegen Iller. Dort trieb der Skoda mehrere hundert Meter weit, bis er an einem Baumstamm zum Stillstand kam. Der 47-Jährige konnte sich aus dem Auto befreien und auf dessen Dach klettern. Dort wurde er von einem Großaufgebot an Freiwilliger Feuerwehr, DLRG und DRK gerettet. An dem Skoda, der bis zum Dach im Wasser einsank, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen aus dem Fluss.