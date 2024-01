2023 in Aitrach und Aichstetten: Jubiläum und Vereinsgründung

Jahresrückblick

2023 in Aitrach und Aichstetten: Jubiläum und Vereinsgründung

Aitrach / Lesedauer: 3 min

Diese Frauen und Männer haben in Aitrach den Verein Solidarisches Netzwerk gegründet. (Foto: Steffen Lang )

In Aichstetten feiern die Goisterhund ihr närrisches Jubiläum. In Aitrach gründen Bürger das Solidarische Netzwerk. Was sonst noch geschah.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 11:46 Von: Steffen Lang