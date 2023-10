Zwei große Bauprojekte beschäftigen den Gemeinderat Aichstetten

Eine umfangreiche Tagungsordnung hat der Gemeinderat Aichstetten bei seiner Sitzung am Mittwoch, 25. Oktober, abzuarbeiten. Beginn ist um 20 Uhr im Rathaus.

Nach der Bürgerfragerunde geht es um ein großes Bauprojekt im Ortsteil Rieden. Dort soll ein Gebäude mit zwölf Wohneinheiten entstehen. Bauen will in Aichstetten auch die Firma Kremer Pigmente. Für deren neues Lager- und Versandgebäude an der hauptstraße muss der Gemeinderat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen. Im Vorgriff auf die anstehende Haushaltsberatung legt die Verwaltung außerdem dem Gremium die aktuelle Prioritätenliste vor.

Zu beraten hat der Gemeinderat auch über Anträge des Katholischen Verwaltungszentrums Allgäu-Oberschwaben auf Erhöhung der Leitungsfreistellungen und die Einstellung beziehungsweise Beschäftigung von Nicht-Fachkräften in den Kindergärten in der Gemeinde Aichstetten.

Bürgermeister Hubert Erath wird dem Gremium des Weiteren einen Bericht über die Lage beim Breitbandausbau sowie bei der Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern geben.