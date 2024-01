Windkraft und Freiflächen-PV sind das große Thema in der Sitzung des Gemeinderats Aichstetten am Mittwoch, 31. Januar. Beginn ist um 20 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen. Zu Gast ist Wolfgang Heine, Verbandsdirektor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben.

Er wird, so kündigt die Gemeinde an, den Teilregionalplan Energie erläutern und Fragen dazu beantworten. Gemäß dem Planentwurf sollen im Gebiet der Gemeinde Aichstetten circa 250 Hektar Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen werden. Hinzu kommen 19 Hektar als Vorbehaltsgebiete Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Insgesamt entspricht diese Fläche fast acht Prozent des Gemeindegebiets, informiert die Verwaltung.

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Hubert Erath hatte bereits im November im Gemeinderat mitgeteilt, dass er beim Regionalverband Bedenken gegen diese Pläne angemeldet, weil Aichstetten unter anderem mit Autobahn und Einflugschneise des Flughafens Memmingerberg schon stark vorbelastet sei. Die Gemeinde sieht sich dadurch einiger Chancen in ihrer Entwicklung beraubt.

„Für solche Vorhaben sind die sonst oft belächelten Randgebiete des Landes und des Landkreises dann willkommen“, kommentierte Gemeinderat Erwin Kling damals säuerlich. Er sah damals bereits großen Gesprächsbedarf.

Rechtsanwalt beauftragt

Diese Debatte soll nun am Mittwoch in Altmannshofen mit dem Chef des Regionalverbands geführt werden. Der Gemeinderat wird dann während der Anhörungsfrist voraussichtlich in seiner öffentlichen Sitzung am 6. März über die Stellungnahme der Gemeinde zum Entwurf des Teilregionalplans Energie beraten und entscheiden, informiert die Gemeinde. Sie hat auf Beschluss des Gemeinderats den Rechtsanwalt Armin Brauns aus Dießen am Ammersee zur rechtlichen Beratung beauftragt.

Auf der Tagesordnung der Sitzung an diesem Mittwoch stehen außerdem unter anderem eine Bürgerfragerunde, Baugesuche und eine Bauvoranfrage sowie Beratung und Beschluss des Haushaltsplans für das Jahr 2024.