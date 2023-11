Jede Menge Diskussionsbedarf steht der Gemeinde Aichstetten ins Haus. Themen werden Windkraft, PV-Freiflächenanlagen und Kiesabbau sein. Ebenso geht es um die gesetzlich vorgeschriebene kommunale Wärmeplanung. Beschlossen dagegen sind die deutlichen Gebührenerhöhungen bei Wasser und Abwasser sowie die neue Nutzung des ehemaligen Gasthofs Adler.

Die Notwendigkeit von Letzterem war unbestritten im Gremium. Zuletzt rutschte man mit den bisherigen Gebühren in den Minusbereich. Gebührenerhöhungen sind da ohne Alternative. Da sie zehn Jahre konstant geblieben waren, fällt die Erhöhung freilich deutlich aus. Beim Trinkwasser erhöht sich die Gebühr von 1,10 Euro pro Kubikmeter auf 1,25 Euro. Das ist ein Plus von fast 14 Prozent. Man sei damit aber immer noch günstig, so die übereinstimmende Meinung im Gremium: „Das verkraftet jeder Haushalt.“

Die neuen Gebühren

Beim Abwasser steigt die Gebühr um 30 Cent pro Kubikmeter auf 1,65 Euro, ein Plus von 22 Prozent. Hier schlagen sich vor allem die stark erhöhten Energiekosten für die Kläranlage nieder. Die Niederschlagswassergebühr klettert von 25 auf 30 Cent pro Quadratmeter (plus 20 Prozent).

Zum Vergleich die Gebühren in Leutkirch (Stand 2022): Trinkwasser 0,93 Euro/ Abwasser 1,12/ Niederschlag 0,35 Euro; Aitrach 1,65/1,85/0,28; Isny 1,38/2,47/0,07; Bad Wurzach 1,68/2,11/0,32.

Die Vorranggebiete

Im Teilregionalplan Energie werde Aichstetten von Vorranggebieten umringt, teilte Bürgermeister Hubert Erath dem Gemeinderat mit. Zum einen ist das der Baniswald mit 92 Hektar, zum anderen ein Waldstück mit 192 Hektar westlich von Altmannshofen, das bis in die Gegend zwischen Seibranz und Schloß Zeil reicht, sowie ein 51 Hektar großes Gebiet östlich des Ortes an der Grenze zu Bayern.

Auch bei PV-Freiflächenanlagen, deren Vorranggebiete vom Regionalverband in Kürze noch zu beschließen sind, sei Aichstetten mit zahlreichen Gebieten im Entwurf, so Erath weiter. Er habe daher Bedenken angemeldet, weil Aichstetten unter anderem mit Autobahn und Einflugschneise des Flughafens Memmingerberg schon stark vorbelastet sei. Doch ihm sei daraufhin gesagt worden, die Aichstettener Region sehr gut geeignet und weitgehend frei von Konfliktpotenzial sei.

Die Gemeinde indes sieht sich dadurch einiger Chancen in ihrer Entwicklung beraubt. Erath sprach unter anderem das geplante Baugebiet Rieder Weg 4 und Gewerbegebiet östlich von Aichstetten an. Hinzu komme ja auch noch der Kiesabbau, für den bereits ein Antrag einer Aitracher Firma für das Gebiete Hardt und Klausstich an der Gemeindegrenze zu Aitrach vorliegt.

Aufruf an die Bürger

Das sah der Gemeinderat ebenso. „Für solche Vorhaben sind die sonst oft belächelten Randgebiete des Landes und des Landkreises dann willkommen“, kommentierte Erwin Kling (alle Bürgerliste) säuerlich. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei zwar Wählerwille, den es zu respektieren gelte. Wenn die Gemeinde offiziell zu den Plänen angehört werde, werde man aber eingehend darüber reden müssen, so Kling.

Kling und Erath forderten die Bürger dazu auf, ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. Dies könne direkt per Mail an die Gemeindeverwaltung geschehen. „Je mehr Feedback wir bekommen, desto besser können wir entscheiden“, so Kling.

Ob’s Förderung gibt?

Erath kündigte weiterhin an, dass die Gemeinde zusammen mit Aitrach und Tannheim, beide Partner im Abwasserzweckverband, eine kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen wolle. Das genehmigte der Gemeinderat. Weil ab Januar die Zuschüsse des Bundes und des Landes dafür voraussichtlich von 90 auf 60 Prozent sinken werden, soll dies noch dieses Jahr geschehen. Wohl nicht nur Stefan Waizenegger hat bei der Förderung freilich Bedenken, schließlich habe gerade das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zu umgeleiteten Coronageldern „60 Milliarden Euro aus dem Töpfle genommen“.