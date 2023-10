Vortrag beschäftigt sich mit wohnen im Alter

Die meisten Senioren möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Damit das gelingt, muss das Haus oder die Wohnung aber fit fürs Alter gemacht werden. Theresa Adam von der Wohnberatung des Deutschen Roten Kreuzes Ravensburg erklärt am Dienstag, 7. November, um 17.30 Uhr im Haus der Begegnung, Schulstraße 5 in Aichstetten, wie das gut funktionieren kann.

Oftmals lässt sich laut Pressemitteilung schon mit kleinen Maßnahmen das Wohnumfeld sicherer gestalten. So kann zum Beispiel die Hausnummer gut erkennbar angebracht werden, damit das Haus bei einem Notfall schnell gefunden werden kann. Teppichläufer, die eine Stolpergefahr darstellen, können entfernt werden. Manchmal sind aber auch größere Maßnahmen notwendig, wie etwa das Anbringen eines beidseitigen Handlaufs an einer Treppe oder der Einbau einer bodengleichen Dusche, statt einer Badewanne.

Bei dem Vortrag erhalten Besucher Tipps und Empfehlungen, wie sie das Wohnumfeld mit kleinen und großen Maßnahmen sicherer gestalten können. Außerdem gibt es Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten. Im Anschluss können die Besucher Fragen stellen. Mit einer Checkliste kann dann das eigene Zuhause überprüft werden.