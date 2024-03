Bis an der A96 beim Rastpark Altmannshofen ein großer Lkw-Parkplatz gebaut werden darf, ist es noch ein weiter Weg. Diesen Schluss kann man aus einem Treffen von Aichstettener Gemeinderäten, Bürgermeister Hubert Erath und Regierungspräsident Klaus Tappeser mit dem Geschäftsführer der Euro Rastpark aus Regensburg, Johannes Witt, ziehen. Am Mittwochabend fasste der Gemeinderat einen Beschluss, in dem er seine Position deutlich macht.

Das sind die Pläne

Witt präsentierte am Dienstag vor Ort seinen Gästen die Pläne des Regensburger Familienunternehmens, das insgesamt 18 Autorasthöfe in Deutschland unterhält. Der bereits vollendete Umbau der Raststätte und des Verkaufsraums sei erst der Anfang einer geplanten umfassenden Modernisierung gewesen, so der Geschäftsführer. „Wir wollen diesen Rasthof in Sachen Mobilität zukunftsfähig machen.“

Auf dem Parkplatz auf der Wiese zwischen Landesstraße und Autobahn entstehen nach dem von ihm vorgelegten Plan 105 Lkw-Stellplätze, WC-Anlagen, Flächen für Versickerung und Regenrückhaltung, Zufahrtsschranken, Videoüberwachung und Beleuchtung. Dazu kommen zwei Querungsmöglichkeiten für Fußgänger (Lkw-Fahrer) über die Landesstraße und Platz für den von Aichstetten so sehr gewünschten Radweg.

Johannes Witt stellt die Pläne des Euro Rastparks vor. (Foto: Steffen Lang )

Dafür fallen direkt beim Rasthof die 60 Lkw-Parkplätze weg, die nach Witts und Rasthof-Betreiber Bilal Dumlus Aussagen von bis zu 80 Fahrzeugen genutzt werden. Der so gewonnene Platz wird für eine Wasserstofftankstelle, ein kleines Hotel (Boarding House) und Elektro-Lkw-Ladeplätze genutzt werden. Außerdem erhält die Tankstelle für Pkw mehr Zapfsäulen und mehr E-Ladestellen. Zehn Millionen Euro betrage die Gesamtinvestition des Unternehmens in den Standort, so Witt. Für Teile der Kosten für die 55 zusätzlichen Lkw-Stellplätze gibt es eine 80-prozentige Bundesförderung.

Diese Modernisierung am Rasthof gehe aber nur, wenn der Parkplatz gebaut wird, machte Witt deutlich. Und dafür braucht die Euro Rasthof einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, den die Gemeinde Aichstetten aufstellen muss. In einem ersten Anlauf im vergangenen Oktober vertagte sich der Gemeinderat zu diesem Thema. Am Mittwoch lehnte er einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erneut ab.

Das sagt der Gemeinderat

Warum, das machten die anwesenden Räte am Dienstag Witt, begleitet von der Projektmanagerin Cathleen Spröd, nochmals deutlich. Dem Gemeinderat sei es „ein wichtiges Anliegen“, dass zusätzlich zu den Plänen ein „tragfähiges Verkehrskonzept“ entwickelt wird. Insgesamt stehe man der Absicht der Modernisierung und der Schaffung zusätzlicher Lkw-Stellplätze aber positiv gegenüber.

„So toll die Geschichte ist, darf die Bevölkerung nicht durch mehr Verkehr leiden“, so Erwin Kling. Das Problem der fehlenden Lkw-Stellplätze und dass Aichstetten auch seinen Beitrag leisten müsse, sei ihm bewusst. Und grundsätzlich sei die Modernisierung und der Gewinn neuer Parkplätze auch zu begrüßen. „Aber vor allen Dingen stehen wir bei unseren Bürgern in der Pflicht“ und vor ihnen müsse man sich als Gemeinderat auch rechtfertigen.

Gefahrenquellen minimieren

Die Aichstettener Räte wollen endlich zum Einen den Bau des seit vielen Jahren diskutierten Radwegs entlang der Landesstraße. Zum anderen fordern sie als „wesentliche Bestandteile“ des Verkehrskonzepts den Bau eines Kreisverkehrs sowie eine Verminderung der Gefahrenquellen für Radfahrer in den Bereichen Autobahnzufahrt und Rasthof/Lkw-Parkplatz.

„Wir haben die Sorge, dass, wenn der Parkplatz einmal da ist, sich an der Verkehrsführung gar nichts mehr ändern wird“, so Claudia Franzesko. Hartmut Forstner machte auf den Suchverkehr aufmerksam, der die Einfahrt von der Landesstraße verpasst und dann am Abzweig Auenhofen umkehrt.

Blick auf die Kreuzung, auf deren gegenüberliegenden Seite der Lkw-Parkplatz entstehen soll. (Foto: Steffen Lang )

Probleme hat der Gemeinderat auch damit, dass rund zwei Hektar Wiese versiegelt werden sollen, und das für letztlich „nur“ 25 bis 45 zusätzliche Lkw-Stellplätze.

Der Gemeinderat forderte nun den Euro Rastpark auf, seinen Antrag für den Lkw-Parkplatz um die gesamte Modernisierung des Rasthofs zu erweitern.

Das sagt der Euro Rastpark

Johannes Witt, begleitet von Projektmanagerin Cathleen Spröd, machte klar, dass sein Unternehmen den Kreisverkehr nicht finanzieren werden. Zumindest nicht alleine, offenbar könnte er sich aber vorstellen, dass man sich an den Kosten beteiligt, wenn diese Kosten gleichmäßig verteilt werden. Er machte zudem klar, dass es für einen Kreisverkehr weitere 1200 Quadratmeter Grund bräuchte. Und dessen Eigentümer habe dafür eine Summe verlangt, die Münchner Innenstadtverhältnissen entspreche, so formulierte es der Geschäftsführer.

Er erklärte zudem, dass das aktuelle Verkehrsgutachten - das Witt wie alle anderen Gutachten der Gemeinde zur Verfügung stellen will - aussagt, dass die momentane Kreuzung so wie sie ist „leistungsfähig“ sei. Sein Unternehmen will aber Leerrohre verlegen lassen, sodass man später eine Ampelanlage (auch für Fußgänger) problemlos installieren könnte.

Bessere Beschilderung

Das Problem des Suchverkehrs will Witt mit einer „ordentlichen Beschilderung“ an der Kreuzung sowie ein über KI gesteuertes Hinweisschild auf der Autobahn, das Lkw-Fahrern auch anzeigt, ob auf dem Parkplatz noch Stellplätze frei sind, beheben. Für das Schild an der Autobahn brauche es aber die Zustimmung der zuständigen Bundesbehörde, so Witt.

Das sagt der Bürgermeister

An Grundstücksfragen vor allem scheiterte bislang auch der Radweg, sagte Bürgermeister Hubert Erath. Als Anregung gab er den Vertretern des Euro Rasthofs noch mit auf den Weg, den Stellplatz zumindest teilweise mit PV-Anlagen zu überdachen. Dies werde man prüfen, versprach Spröd. Erath legte dem Gemeinderat aber auch ans Herz, dem Euro Rastpark „die Tür jetzt noch nicht zuzuschlagen“. Das sicherte ihm der Gemeinderat zu, nicht zuletzt, weil der Rastpark, wie alle anderen Betriebe in dem sogenannten Dienstleistungszentrum, ein guter Gewerbesteuerzahler ist.

Das sagt der Regierungspräsident

Regierungspräsident Klaus Tappeser regte eine „kleine Förderkonferenz“ an, „um zu sehen was drin ist“. Ein Radwegebau sei nicht förderfähig, machte er gleichzeitig klar,„aber da gibt es andere Möglichkeiten, die abgeklopft werden können“. Im weiteren Verlauf schlug er auch eine „kleine Klausur“ mit Experten aus seinem Regierungspräsidium, Vertretern der Gemeinde und des Gemeinderats sowie der Rasthof GmbH vor. Ziel müsse es letztlich sein, das Beste für die Gemeinde und die Lkw-Fahrer rauszuholen.

Tappeser machte aber auch deutlich, dass man in einer Solidargemeinschaft mit Aufgabenteilung lebe, „und wenn einer seine Aufgabe nicht erfüllen will, wird’s schwierig“. Dass Aichstetten besonders betroffen sei (Autobahn, Rasthof, Zugtrasse, Funkmasten,Einflugschneise Flughafen Memmingen, bald vielleicht Windkraft), sei seiner „bevorzugten Lage“ geschuldet, so Tappeser.