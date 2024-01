Transporter prallt in Leitplanke und kippt auf Fahrbahn um

Auf rund 34000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Transporter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag gegen 0.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Der 21 Jahre alte Fahrer des Mercedes Sprinter geriet in Fahrtrichtung München nach links von der Fahrbahn, prallte in die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit der rechten Leitplanke. Nachdem das Fahrzeug im weiteren Verlauf umkippte, blieb es mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn liegen. Sowohl der Unfallverursacher als auch sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen verlief ein Drogenvortest positiv auf Marihuana, zudem ergab ein Alkoholvortest einen Wert von unter 0,5 Promille. Gegen den jungen Mann wurde folglich ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.