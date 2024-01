SV Aichstetten und Trainer Schmid beenden ihre Erfolgsgeschichte

Die Zusammenarbeit zwischen Bernd „Jule“ Schmid und dem Fußball-A-Ligisten SV Aichstetten läuft hervorragend. Und trotzdem haben sich nun beide Seiten auf eine Trennung zum Saisonende 2024 geeinigt. Das gab der SV Aichstetten nun bekannt.

„Wir beenden einvernehmlich die sehr gute Zusammenarbeit mit Bernd Schmid zum 1. Juli 2024“, berichtet SV-Abteilungsleiter Walter Rölle und macht dabei deutlich, dass die sportliche Situation bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt habe. „Die erste Mannschaft steht sehr gut da, auch Team 2 befindet sich aktuell mit Rang drei in der Tabelle auf einem Höhenflug. Die jungen Spieler wurden sehr gut herangeführt und integriert. Man erkennt die Handschrift des Trainers, er ist sehr erfahren, absolut zuverlässig und war in dieser Phase der richtige Mann für unseren Verein.“

Junge Mannschaft soll neuen Impuls bekommen

Aichstetten und Schmid freuten sich in einem Gespräch über die erreichten Ziele, aber kamen zum Ergebnis, die gemeinsame Erfolgsstory perspektivisch nicht weiterschreiben zu wollen. „Wir möchten der jungen Mannschaft mit einem neuen Trainer einen weiteren Impuls in ihrer sicherlich noch nicht abgeschlossenen Entwicklung geben. Der Wettbewerb wird nochmals neu angefacht und die Spieler lernen von jedem Trainer wichtige Ansätze, die wertvoll für ihre weitere Entwicklung sein können.“

Deshalb möchte der SVA diesen „von außen betrachtet eventuell ungewöhnlichen Weg gehen“, so Rölle. „Wir trennen uns, wenn es gemeinsam am Schönsten ist! Diese erfolgreiche Zeit kann uns keiner nehmen und wird nachhaltig in Erinnerung aller bleiben.“

Schmid übernahm nach einer kleinen Ergebniskrise Mitte Mai 2022 die Mannschaft, die mit Daniel Fürgut und Ingo Eschweiler zuvor zwei Trainer verlor und laut SVA-Mitteilung verunsichert wirkte. Mit vier eindrucksvollen Siegen führte Schmid die Mannschaft zur überlegenen Meisterschaft in der Kreisliga B5 und den Aufstieg in die Kreisliga A3. Zudem gewann der SVA den Fürst-Georg-Pokal in Arnach und vertrat den Bezirk Bodensee mit Platz drei beim Erdinger-Meister-Cup sehr würdig.

In der vergangenen Saison lief das Team um Trainer Schmid in der Kreisliga A3 trotz einiger schwerwiegender Verletzungen auf einem guten fünften Tabellenrang ein. „Das sehr junge Team spielte einen sehr offensiven, erfrischenden Fußball“, so der SVA. Auch momentan steht der Club auf Platz fünf und möchte diesen als Saisonziel definierten Rang auch nach dem letzten Spieltag einnehmen.