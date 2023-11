Für herausragende Aktivitäten zum Erhalt oder zur Neuerrichtung christlicher Wegzeichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat deren Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen den Stiftungspreis 2023 vergeben. 14 Projekte aus der gesamten württembergischen Diözese wurden dabei ausgezeichnet. Eines davon ist in Aichstetten.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Bischofshaus in Rottenburg verwies Bischof Gebhard Fürst darauf, wie bedeutend die christlichen Kleindenkmale in Feld und Flur für viele Menschen seien. „Deshalb sollten wir Sorge dafür tragen, dass sich nicht verloren gehen“, stellte Fürst fest. Aus diesem Grund habe er die Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen im Jahr 2006 gegründet. Der Bischof würdigte auch das ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer sowie die vielen Arbeitsstunden, die sie zur Realisierung ihrer Projekte eingebracht hatten.

1948 errichtet

Ausgezeichnet wurde unter anderen Franz Jäger aus Aichstetten. Er hat gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eine 1948 errichtete Muttergottes-Kapelle in Breitenbach aufwändig renoviert. „Damit wurde ein schönes Kulturdenkmal und ein nachhaltiger Glaubensort erhalten, dessen Geschichte und Bedeutung dokumentiert und wieder für die Öffentlichkeit als Stätte des Gebetes und der inneren Einkehr nutzbar gemacht“, würdigt die Stiftung das Projekt.

Wie an vielen anderen Kulturdenkmalen in unserer Region war auch an der Muttergottes-Kapelle der Familie Jäger der Zahn der Zeit nicht spurlos vorübergegangen, berichtete die Gemeinde Aichstetten im Mai dieses Jahres anlässlich der Fertigstellung der Arbeiten. Im Laufe der Jahre war das Holz teilweise verfault, das Dach hatte stark gelitten und die Muttergottes-Statue wurde bereits 1977 oder 1978 aus der Verankerung gerissen und ist in drei Teile zerbrochen.

Die Initialzündung

Deshalb wurde die Statue nach ihrer Restaurierung nicht mehr in die Kapelle zurückgestellt, sondern auf dem Hof der Familie Gut und später Jäger aufbewahrt. Im Jahre 2019 fotografierte Martin Neidhart die Kapellen, Bildstöcke und Wegkreuze in und um Aichstetten. Bei der Kapelle der Familie Jäger bat ihn Franz Jäger, die Kapelle in diesem Zustand doch nicht zu fotografieren, sondern abzuwarten, bis er sie renoviert habe. Neidhart suchte daraufhin weitere Helfer zur Erhaltung dieses schönen Kulturdenkmals.

Mit mehr als 270 Arbeitsstunden haben Jäger und seine Helfer und Unterstützer Martin Hirscher, Walter Hüber, Helga Neidhart, Alexander Kling, Karl Wörz, Martin Neidhart, Ingrid Wiedemann, die Firma Kremer und Georg Löchle der Kapelle zu neuem Glanz verholfen. Dabei wurde nicht nur renoviert, sondern auch eine Treppe zur Kapelle und eine bepflanzte Außenanlage geschaffen.

Zum Schutz der Muttergottes-Statue wird in Zukunft ein Bild der Statue in der Kapelle angebracht, die Statue selber wird nur zu besonderen Anlässen in die Kapelle gebracht.