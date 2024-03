Die Liste der Anklagepunkte ist lang, die Vorwürfe schwerwiegend. Es geht vor der 2. Großen Jugendkammer des Landgerichts in Ravensburg um besonders schwere räuberische Erpressung, erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug in Tateinheit mit versuchter Erpressung.

Die sieben Angeklagten aus den Landkreisen Ravensburg und Biberach sowie aus Memmingen waren zum Zeitpunkt der Taten im September 16 bis 21 Jahre alt. Sie hatten zwei Männern eine Sexfalle gestellt. Tatort war jeweils Aichstetten. Vier von ihnen, drei Männer und eine Frau, sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Die Männer wurden in Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt.

Geständige Angeklagte

Fast eine halbe Stunde lang dauerte das Verlesen der Anklageschrift durch die Staatsanwältin. Die von ihr geschilderten Fälle räumten alle Angeklagten grundsätzlich ein. Nur in Details, die freilich nicht unwesentlich für das spätere Strafmaß sind, wichen sie ab.

Der erste Fall datiert vom 18. September 2023. Die damals 16-jährige Angeklagte hatte Anfang dieses Monats auf einer Internetplattform in einer Annonce sexuelle Dienste angeboten. Dies geschah über das Handy und den Account der mittlerweile 22-jährigen Angeklagten. An die Ältere wurden für die sexuellen Dienste auch 250 Euro per Paypal überwiesen.

Mit Schlagstock und Messer

Für den Abend des 18. September verabredete man sich in einer Wohnung in Aichstetten. Dort aber lauerten dem späteren Opfer vier junge Männer (zum Tatzeitpunkt 18, 19 und 20 Jahre alt) auf. Sie fielen über den verhinderten 28-jährigen Freier her, verprügelten ihn mit Fäusten, und mit einem Teleskop-Schlagstock wurde mindestens einmal zugeschlagen. Mit einem Küchenmesser wurde das Opfer zudem bedroht.

Das Opfer gab unter diesem Druck Bankkarte und deren PIN heraus. Damit hoben die Täter sofort 2000 Euro an einem Bankautomaten ab. Weitere Versuche, noch mehr abzuheben, scheiterten. Zudem wurde das Auto des Opfers durchsucht und sämtliche WhatsApp-Verläufe auf seinem Handy gelöscht. Der 28-Jährige erlitt Prellungen und Blutergüsse und durfte schließlich gehen.

An dieser Tat waren beide weiblichen Angeklagten und vier der fünf männlichen Angeklagten beteiligt.

Der zweite Fall

Der zweite Fall ereignete sich am Abend des 27. Septembers, ebenfalls mit einer Vorgeschichte. Am 9. September wurde ein anderer, ebenfalls 28-jähriger Freier über die Annonce der 16-Jährigen, die sich als 20-Jährige ausgab, in die Wohnung gelockt. 500 Euro zahlte der Mann dafür. Die Jugendliche zog sich aus und setzte sich auf den Schoß des Opfers. Zu mehr als Küssen kam es aber nicht. Jedoch wurden mit einem Smartphone heimlich Aufnahmen gemacht. Tags darauf wurden vom dem 28-Jährigen telefonisch weitere 600 Euro verlangt, die er aber nicht zahlte.

Stattdessen wollte er die 500 Euro zurückhaben. Mit der Behauptung, diese würde er am Abend des 27. September zurückerhalten, wurde er erneut in die Wohnung gelockt. Nun warteten die jungen Männer, deren Anzahl durch einen weiteren 18-Jährigen mittlerweile auf fünf angewachsen war, auf ihn. Mit Fäusten und einer Stahltaschenlampe wurde auf den Angelockten eingeschlagen. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Auch das Küchenmesser war wieder als Drohwaffe im Spiel.

4000 Euro verlangt

Dabei sollen Sätze wie „Jetzt bringen wir dich um“ und „Lass es, sonst müssen wir die Leiche entsorgen“ gefallen sein. Vom Opfer wurden diesmal 4000 Euro verlangt. Da er keine EC-Karte dabei hatte, sollten zwei der Täter mit ihm nach Hause fahren, um diese Karte zu bekommen.

Das Auto des Opfers, das er (zunächst mit einem Messer an der Kehle) auch selbst fuhr, blieb jedoch auf der Wiese am Ortsrand von Aichstetten, wo es geparkt war, in einem Graben stecken. Selbst allen fünf Tätern und dem Opfer zusammen gelang es nicht, es zu befreien. Das glückte erst mit einem Traktor, den eine zufällig vorbeifahrende Gruppe von Fußballern herbeirief. Wie in der späteren Vernehmung von einem Angeklagten gesagt wurde, habe der Geschädigte seine deutlich sichtbare Platzwunde am Kopf als Folge des Versuchs, das Auto herauszuheben, erklärt. Als Opfer zu erkennen gab er sich nicht.

Nachdem das Auto wieder fahrbereit war, ließen die Täter den 28-Jährigen alleine ziehen, verlangten aber, dass er gegen Mitternacht mit der geforderten Summe zurückkommen solle. Stattdessen informierte dieser die Polizei, die kurz darauf vor Ort war.

An dieser Tat waren die ältere Angeklagte und alle fünf männlichen Angeklagten beteiligt.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Die Angeklagten räumten im weiteren Verlauf der Verhandlung unter Leitung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Franz Bernhard die Vorwürfe ein. Teils geschah dies mit eigenen Worten, teils über die Verlesung einer „Einlassung“ durch ihre Anwälte. Fragen der Richter, Staatsanwältin und der Anwälte beantworteten sie alle selbst. Bei der Aussage der damals 16-jährigen Angeklagten wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Das Gericht muss nun vor allem herausfinden, ob es einen Rädelsführer oder eine Rädelsführerin gab, wenn ja, wer dies war. Dies dürfte bei der Höhe der Strafe maßgebend sein. Den Erwachsenen unter den Angeklagten droht eine Haftstrafe nicht unter fünf Jahren. Einige Angeklagten belasteten die heute 22-Jährige, darunter ihr Ex-Freund. Diese streitet dies ab. Auch darüber, ob Geld das Hauptmotiv der Taten war und wie genau die 2000 erbeuteten Euro im ersten Fall verteilt wurden, machten die Angeklagten unterschiedliche Angaben.

Drogensucht schuldmindernd?

Drei der Angeklagten gaben an, zum Tatzeitpunkt kokain- beziehungsweise tablettensüchtig gewesen zu sein. Inwiefern diese Sucht schuldmindernd wirkt, soll ein Sachverständiger der ZfP Weißenau klären.

In Ravensburg-Weißenau findet auch die Verhandlung statt. Aufgrund der großen Anzahl Beteiligter - neben den Angeklagten und ihren Anwälten sind dies auch noch die Jugendgerichtshilfe mit drei Vertretern, der Sachverständige und die zwei Anwälte der Nebenkläger, also der Opfer, sowie zahlreiche Justizbeamte - weicht das Landgericht in den dortigen Magdalenensaal, den Gemeindesaal der Kirchengemeinde, aus. Im Gebäude des Landgerichts in Ravensburg gibt es aktuell keine Verhandlungssäle in der nötigen Größe. Zur Verhandlung in dieser Woche waren auch etwa 30 Zuhörer gekommen, zum Großteil Familienangehörige der Angeklagten.