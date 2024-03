Noch vor Ostern könnte im Prozess um eine Sexfalle in Aichstetten das Urteil fallen. Das sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Franz Bernhard beim zweiten Verhandlungstag am Montag in Ravensburg-Weißenau.

Vor der 2. Großen Jugendkammer des Schöffengerichts geht es um besonders schwere räuberische Erpressung, erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug in Tateinheit mit versuchter Erpressung. Die sieben Angeklagten aus den Landkreisen Ravensburg und Biberach sowie aus Memmingen waren zum Zeitpunkt der Taten im September 16 bis 21 Jahre alt.

In U-Haft

Sie hatten an zwei unterschiedlichen Tagen zwei Männern eine Sexfalle gestellt, sie verprügelt und ausgeraubt beziehungsweise versucht auszurauben. Tatort war jeweils Aichstetten. Vier von ihnen, drei Männer und eine Frau, sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Alle Angeklagten sind geständig. Offen ist jedoch, wer was im Detail getan hat und ob es einen Anführer der Gruppe gab.

Opfer sagen aus

Im Mittelpunkt des Montags standen die Aussagen der beiden Opfer. Die Männer aus den Landkreisen Ravensburg und Unterallgäu waren zum Tatzeitpunkt jeweils 28 Jahre alt. Sie schilderten dem Gericht mal mehr, mal weniger detailliert, wie sich die Tatabende aus ihrer Sicht abgespielt hat.

Beide hatten über ein Datingportal, auf dem eine der Angeklagten Sex gegen Geld angeboten hatte, Kontakt geknüpft. Bei den verabredeten Treffen wurden die Männer übefallen. Einer von ihnen musste seine EC- und Kreditkarte herausgeben. Damit wurden 2000 Euro von seinem Konto abgehoben. Weitere Abhebungsversuche scheiterten. 250 Euro hatte er zuvor per Paypal an eine der Angeklagten überwiesen.

Erpressung gescheitert

Der Mann aus dem Unterallgäu hatte dagegen keine Karten dabei. Er sollte daher mit zwei der Angeklagten zu sich nach Hause fahren, um diese zu holen. Nachdem das Auto aber in einem Graben steckengeblieben war, ließen die Angeklagten ihn alleine ziehen. Satt wie gefordert mit 4000 Euro zurückzukehren, verständigte er die Polizei.

Beide Opfer sagten aus, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch von der Tat geschädigt seien. „Ich fühle mich im Dunkeln unwohl. Wenn an meinem Haus, das in einer ländlichen Gegend steht, ein Auto langsam vorbeifährt, habe ich Angst. Die kennen ja meine Adresse“, schilderte der eine. In größeren Menschenmengen „oder wenn jemand hinter mir steht, habe ich Panik“, erklärte der andere. Beide berichteten von Todesangst, die sie während der Tat empfunden hätten.

Schmerzensgeld übergeben

Die Angeklagten baten ihre Opfer im Gerichtssaal um Verzeihung, teils in eigenen Worten, teils ließen sie dies über ihre Anwälte verlautbaren oder überreichten handschriftlich geschriebene Briefe. Ein Angeklagter hat mit dem Opfer bereits einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich geschlossen, das Schmerzensgeld wurde noch im Gerichtssaal übergeben. Weitere solcher Ausgleiche sind derzeit in Verhandlung.

Am Vormittag hatte der leitende Beamte der Kriminalpolizei Ravensburg ausgesagt. Einfluss auf die Höhe der Strafen dürfte haben, was er über die Kooperationsbereitschaft einiger Angeklagter berichtete.

So geht es weiter

Die Verhandlung wird am 22. März fortgesetzt. Dann könnten bereits die ersten Plädoyers gehalten werden. Die restlichen Plädoyers, so der Zeitplan des Vorsitzenden Richters, würden am Gründonnerstag, 28. März, folgen. Je nachdem, wie lange diese ausfallen, sei am 28. März auch ein Urteil möglich.

Schauplatz des Prozesses ist Ravensburg-Weißenau. Aufgrund der großen Anzahl Beteiligter - neben den Angeklagten und ihren Anwälten sind dies auch noch die Jugendgerichtshilfe mit drei Vertretern, der Sachverständige und die zwei Anwälte der Nebenkläger, also der Opfer, sowie zahlreiche Justizbeamte - weicht das Landgericht in den dortigen Magdalenensaal, den Gemeindesaal der Kirchengemeinde, aus. Im Gebäude des Landgerichts in Ravensburg gibt es aktuell keine Verhandlungssäle in der nötigen Größe.