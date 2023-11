Polizei sucht Zeugen nach Lkw-Unfall auf Autobahn

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der A 96 an der Anschlussstelle Aichstetten in Fahrtrichtung Lindau ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Ein bisher unbekannter Sattelzugfahrer fuhr mit langsamer Geschwindigkeit von der Einfädelspur auf die rechte Fahrspur ein, obwohl sich dort bereits ein 37-jähriger anderer Sattelzugfahrer befand. Dieser warnte zwar den Unbekannten durch die Lichthupe, musste dann aber auf die linke Spur ausweichen, um ein frontales Auffahren auf den deutlich langsameren Sattelzug zu vermeiden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich auf der Überholspur zu diesem Zeitpunkt bereits ein 50-Jähriger mit seinem Sattelzug. Der 37-Jährige touchierte dabei die Sattelzugmaschine des 50-Jährigen, an der Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Auflieger des 37-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt, der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der bisher unbekannte Sattelzuglenker fuhr unbeeindruckt in Richtung Lindau weiter. Zu einer Kollision mit ihm war es nicht gekommen. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen weißer Sattelzugmaschine nehmen die Beamten unter Telefon 07563/9099-0 entgegen.