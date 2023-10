Im Zuge der Ermittlungen zu zwei Raubüberfällen, die in den vergangenen Wochen in Aichstetten verübt wurden, wurden zwischenzeitlich weitere Tatverdächtige festgenommen. Gegen die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurde in der vergangenen Woche Untersuchungshaft anordnet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten.

Insgesamt befinden sich mittlerweile fünf Tatverdächtige, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind, in Untersuchungshaft.

Überfälle im September

Die beiden Überfälle wurden Mitte September verübt. Zwei 28-jährige Männer wurden nach vorheriger Kontaktaufnahme über ein Dating-Portal jeweils in den späten Abendstunden unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt. Dort wurden sie unvermittelt von mehreren maskierten und teils bewaffneten Personen bedroht und geschlagen.

Ihnen wurde sämtliches Bargeld abgenommen, bei einem der Opfer wurde mit seiner Bankkarte ein Betrag von mehreren tausend Euro an einem Automaten abgehoben. Beide Opfer wurden bei der Tat teils erheblich verletzt.