Der Bauernprotest gegen die Politik der Bundesregierung setzt sich fort: Mehr als 100 Teilnehmer erwarten die Organisatoren am Montag, 15. Januar, zu einem großen Mahnfeuer.

Dieses findet ab 19 Uhr auf der Wiese gegenüber der A-96-Rastanlage Euro-Rastpark Altmannshofen statt.

Auch bei Leutkirch

Bereits um 17 Uhr laden täglich bis einschließlich Montag im Rahmen der aktuellen Protestwoche Landwirte über diverse Social-Media-Kanäle zu einem „Austauschfeuer“ zwischen Isny und Leutkirch ein. Der Treffpunkt liegt laut deren Mitteilung bei der Heugabel, Bottentann 1.

Zu diesen Mahnfeuern ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Sternfahrt durchs Allgäu

Am Montagmorgen gibt es außerdem eine Allgäu-Sternfahrt der Bauern. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in Leutkirch am Saugarten. Von dort geht es über Isny, Hergatz und Wangen zurück nach Leutkirch.