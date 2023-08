Wie nachhaltig sind einzelne landwirtschaftliche Betriebe? Und wie kann das überhaupt gemessen werden? Eine Antwort auf diese Fragen soll ein Pilotprojekt unter dem Titel „Pio. Bauern“ (Pio steht dabei für Pioniere) in Oberschwaben und dem Allgäu liefern.

Mit einer sogenannten Leistungsrechnung — die offenbar bis zu 300 Kennzahlen berücksichtigt — wurden die teilnehmenden Bauernhöfe in puncto Nachhaltigkeit bewertet. Mit dabei waren 16 landwirtschaftliche Betriebe — neun davon aus dem Kreis Ravensburg.

Nicht selten werde die Landwirtschaft als eine große Verursacherin von Klimaproblemen an den Pranger gestellt, erklärt Peter Aulmann. Der Vorsitzende der Elobau-Stiftung hat das Projekt mit dem Netzwerk Blühende Landschaft in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Regionalwert Leistungen initiiert. So stamme ein großer Emissionsanteil von Treibhausgasen aus diesem Sektor.

Auf der anderen Seite liegt in der Landwirtschaft auch der größte Hebel für eine klimafreundliche Zukunft, ist sich Aulmann sicher.

Anhand der Leistungsrechnung wollen die Initiatoren den Betrieben zunächst sichtbar machen, wie nachhaltig sie bislang unterwegs sind. „Das Schöne ist, dass es eine ganzheitliche Betrachtung ist“, sagt Aulmann. So werde zum Beispiel nicht nur das Thema CO₂ berücksichtigt, sondern ganz vielfältige ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

Dazu zählt etwa die Form der Düngung, die Schaffung von Lebensräumen, das Wassermanagement oder Faktoren zum Tierwohl. Dazu zählen die Ausbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, die Qualität der Arbeitsplätze und die Struktur des Vertriebes.

Und dazu zählen auch die Umsatzzahlen und die Herkunft von Futtermitteln oder Pflanzgut. So kommen nach Angaben von Vera Müller vom Netzwerk Blühende Landschaft mehr als 300 verschiedene Kennzahlen zusammen, die im Rechner von „Regionalwert Leistungen“ eine Rolle spielen.

Nachhaltigkeitsgrad bei 71 Prozent

Einer der beteiligten Betriebe ist der von Andreas Hummel in Altusried. „Das Mitmachen hat sich gelohnt. Mit dem Leistungsrechner wird der Blick geweitet“, sagt er beim Pressegespräch auf dem Milchhof Fleck in Eschach bei Aichstetten, der ebenfalls Teil des Projektes ist.

Positiv bewertet Hummel, dass eine große Bandbreite an verschiedenen Bauernhöfen dabei ist. So haben etwa neben vielen Bio–Betrieben auch einige konventionelle Landwirte mitgemacht. Die Teilnahme koste zwar einiges an Zeit, „aber dann weiß man, wo man steht und was man noch verbessern kann“, erklärt Hummel.

Der Leistungsrechner kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die 16 Betriebe einen Nachhaltigkeitsgrad von 71 Prozent vorzuweisen haben. Manche Bauern haben in puncto Klimafreundlichkeit viel Luft nach oben, andere weniger.

Außerdem hat das System errechnet, dass die teilnehmenden Bauernhöfe mit ihren nachhaltigen Tätigkeiten — in Finanzen ausgedrückt — Leistungen von 758.000 Euro erbringen, die dem Gemeinwohl zugute kommen. Die Bandbreite der einzelnen Betriebe, die anonym bleiben, reicht dabei von einer Nachhaltigkeitsleistung von 6000 Euro bis zu rund 124.000 Euro. „Ein weiteres Ergebnis ist, dass ein Biohof nicht zwangsläufig nachhaltiger unterwegs ist als ein konventioneller Betrieb“, erklärt Aulmann.

Wie geht’s weiter?

In einem nächsten Schritt wollen die Projekt–Verantwortlichen Möglichkeiten schaffen, um Landwirte, die ihre betriebliche Nachhaltigkeit verbessern wollen, finanziell zu unterstützen.

Ein Gedankenspiel ist, dass Regional–Zertifikate erstellt werden, die Unternehmen kaufen können. Der Erlös könnte in einen „Regionalfonds“ fließen, aus dem etwa interessierte Landwirte aus der Region bei bestimmten Projekten bezuschusst werden. Das Prinzip: „Ein Landwirt muss zunächst einmal den Willen zur nachhaltigen Veränderung haben und wird dann unterstützt“, schildert Aulmann.