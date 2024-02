Land fördert Wasserstofftankstelle in Aichstetten mit 2,45 Millionen Euro

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft unterstützt im Rahmen des Förderprogramms „Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur für Langstrecken-Lkw (LWT)“ den Bau von Wasserstofftankstellen im Land. Darunter fällt auch eine Wasserstofftankstelle in der Gemeinde Aichstetten. Diese wird mit mit 2,45 Millionen Euro gefördert.

„Der Ausbau der Wasserstofftankinfrastruktur ist ein wesentliches Element, um die Energiewende im Bereich der Nutzfahrzeuge voranzutreiben. Der Aufbau und Betrieb einer Lade- und Tankinfrastruktur ist jedoch derzeit noch nicht wirtschaftlich tragbar, da kaum geeignete Lkw auf der Straße sind. Deshalb ist hier eine Anschubförderung notwendig“, betont Energieministerin Thekla Walker.

Die Ausschreibung wurde im April 2023 veröffentlicht. Eine Fachjury hat fünf Projekte ausgewählt, die nun bis 2026 vom Umweltministerium eine Förderung erhalten. In der aktuellen Runde werden drei Projekte mit insgesamt knapp 7,2 Millionen Euro unterstützt. Gefördert werden Tankstellen, die gasförmigen Wasserstoff anbieten.

Eine dieser Wasserstofftankstellen für Nutzfahrzeuge steht künftig in der Gemeinde Aichstetten im Landkreis Ravensburg. Auf Grund ihres Standorts auf dem Gelände des bestehenden Autohofs Aichstetten an der Autobahn A 96 ist die Tankstelle an der Auffahrt 10 Aichstetten gut für Lkw erreichbar. Die öffentliche Tankstelle wird künftig von der Mint Hydrogen Germany GmbH betrieben.