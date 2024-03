Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Eine leicht verletze Person und Sachschaden in Höhe von 2500 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag bei Aichstetten, wie die Polizei berichtet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 75-Jährige mit ihrem VW Tiguan den Gemeindeverbindungsweg von Schnaggenberg in Richtung der K 7920. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links in die K 7920 einbiegen und übersah ein von links kommendes Motorrad. Es kam zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge.

Der 26-jährige Motorradfahrer stürzte hierdurch auf die Fahrbahn, blieb jedoch unverletzt. Seine 23-jährige Begleiterin zog sich eine leichte Verletzung am Fußgelenk zu, die jedoch keine weitere Behandlung erforderte.