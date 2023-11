Karten für Chris Metzger sind im Vorverkauf erhältlich

Der Kleinkunstverein Aichstetten lädt am Samstag, 9. März 2024, um 20 Uhr zu einem Abend mit Chris Metzger ein. Der Sänger, Musiker, Entertainer, Moderator und Musikproduzent tritt in der Dorfhalle Altmannshofen auf.

Karten sind im Vorverkauf im Allgäuladen „Blaues Gelb“ in Legau, bei der Volksbank Allgäu-Oberschwabenin Aitrach, Fa. Hauser Getränke in Aichstetten sowie der Buchhandlung Osiander in Leutkirch erhältlich. Ebenso gibt es Tickets auf der Vereins-Homepage unter www.kleinkunst-aichstetten.de