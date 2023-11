Gemeinderat von Aichstetten tagt am kommenden Mittwoch

Windkraftanlagen, Bauplatzvergabe, Kiesabbau, Wärmeplanung: Der Gemeinderat Aichstetten hat zu diesen Themen am Mittwoch, 15. November, eine öffentliche Sitzung. Sie beginnt um 20 Uhr im Rathaus.

13 Grundstücke sind im Baugebiet Am Rieder Weg 3 zu vergeben. Die Zuteilung läuft nach Mitteilung der Gemeinde bereits. Der Rat muss über den endgültigen Verkauf entscheiden. Einen Beschluss muss er auch fassen zum nicht unumstrittenen Bauvorhaben in Rieden, wo ein Gebäude mit zwölf Wohnungen entstehen soll. Außerdem geht es um ein Baugesuch zum ehemaligen Gasthof zum Adler, in dem zehn Wohnungen entstehen sollen.

Nachdem der Teilregionalplan Energie kurz vor der Genehmigung durch den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben steht, gibt Bürgermeister Hubert Erath in der Sitzung am Mittwoch einen Überblick über die geplanten Vorranggebiete in und um Aichstetten. Zudem informiert der Gemeindechef über den geplanten Kiesabbau im Bereich Hardt/Klausstich und über die kommunale Wärmeplanung, die Aichstetten gemeinsam mit Tannheim und Aitrach erstellen lassen will.