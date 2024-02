Frau raucht an Tankstelle

Eine Strafanzeige wegen Herbeiführens einer Brandgefahr kommt auf eine 18-Jährige zu, die am Montag gegen 12.30 Uhr an einer Zapfsäule am Eurorastpark rauchte. Das teilt die Polizei mit. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei beobachtete die junge Frau dabei, wie sie sich trotz vorhandener Verbotsschilder während des Tankvorgangs eine Zigarette anzündete. Die Beamten untersagten der Frau das Rauchen und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.