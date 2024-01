Rund geht es zur Fasnet natürlich auch wieder in Aichstetten und Aitrach. Das sind die Termine.

Aichstetten

„Goisterhund - Wilde Hund“ heißt es erstmals am Freitag, 26. Januar, beim Zunftball. Beginn ist um 20 Uhr, es spielt die Band Allgäu-Power. Weiter geht’s am Sonntag, 4. Februar, wenn die Narrenzunft um 14 Uhr zum Kinderball einlädt. Hoch her gehen wird es zudem am „Gumpigen“, 8. Februar, ab 20 Uhr beim Weiberball. Es spielt die Band Allgäu-Feager. Alle Veranstaltungen finden in der Turn- und Festhalle des Ortes statt.

Aitrach

Zur Hochfasnet stehen in der Mehrzweckhalle der Gemeinde mehrere Bälle an: Weiberball (8. Februar, 20 Uhr), Zunftball (10. Februar, 20 Uhr), Fasnetsparty mit den „Lamas“ (12. Februar, 21 Uhr), Kinderball des Fanfarenzugs (13. Februar, 13 Uhr) und schließlich der Kehraus (13. Februar, 19.30 Uhr).

Der Ruf „No it hudla, Ofanudla“ wird auch oft erschallen am Freitag, 9. Februar, bei der Schülerbefreiung ab 9 Uhr und dem abendlichen Rathaussturm (Beginn 18.30 Uhr). Vor allem aber wird dies natürlich beim großen Umzug am Samstag, 10. Februar, ab 13.30 Uhr der Fall sein. Danach wird in der Halle weitergefeiert.