Eine Aktionswoche hatte der Bauernverband als Protest gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung im Agrarbereich ausgerufen. Diese ist seit Montag beendet. Wie es weitergeht und was sie auf die Straßen treibt, erläuterten beim großen Mahnfeuer mehrere Landwirte aus Aichstetten, Niederhofen und Wangen unserer Redaktion.

Längst konzentriert sich der Protest der Bauern nicht mehr nur gegen die teilweise bereits zurückgenommenen Regierungsbeschlüsse, also die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung und der Agrardiesel-Steuerermäßigung. „Es geht um die schlechte Agrarpolitik allgemein“, sagt Klaus Vollmer. „Die Steuer- und Dieselfrage waren nur das, was das Fass nicht zum Überlaufen gebracht hat, sondern es regelrecht gesprengt hat.“

Mitstreiter gewonnen

Und nicht nur Landwirte treibe die aktuelle Politik auf die Straße, wie Vollmers Kollegen Roland Baumgärtner, Peter Vögel, Wolfgang Mösle und Albert Gresser ergänzen. „Es geht nicht mehr nur um uns. Handwerker, Spediteure und andere Mittelständler stehen an unserer Seite.“ Denn vieles laufe verkehrt, sagen sie, und nennen als Beispiele den kurzfristig verkündeten Wegfall der Förderung für klimafreundliches Bauen und für den Kauf von E-Autos. Auch Biosprit als Alternative habe man „an die Wand gefahren“.

Groß ist die Freude der Landwirte über die Geschlossenheit in ihren Reihen und die Unterstützung in der Bevölkerung. Ein wenig Zweifel an beiden habe man schon gehabt, geben sie zu. „Ich war dann zum Auftakt am Montag positiv überrascht, wie viele mitgezogen haben und dass die Akzeptanz bei den Menschen sofort da war“, sagt Roland Baumgärtner und erntet bei seinen Kollegen Kopfnicken.

Fast täglich unterwegs

Viele Bauern waren nun eine ganze Woche fast täglich bei den zahlreichen Protestveranstaltungen, Traktorfahrten und Mahnfeuer vor allem, dabei. „Die ganze Familie, von Oma und Opa bis zu den Enkelkindern hebt zusammen, damit wir dabei sein können“, sagen sie. Und die ganze Familie, so heben sie hervor, sei es in vielen landwirtschaftlichen Betrieben auch, die von dem Gewinn leben muss. Zwar würden 60.000 bis 80.000 Euro Jahresverdienst erst einmal nach viel Geld klingen, sagen sie. Aber wenn man das auf die Arbeitszeit und auf alle mitschaffenden Familienmitglieder umlegt, „dann kommt da am Ende oft ein Stundenlohn von 12 oder 13 Euro raus“.

Feuer nahe dem Tanklager

Gelobt wird von ihnen auch die reibungslose Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und der Polizei. „Da gab es immer eine super Kommunikation, auch wenn der bürokratische Aufwand für uns schon recht hoch war.“ Schwierig sei es zum Beispiel gewesen, so nahe am Shell-Tanklager an der A 96 offene Feuer machen zu dürfen.

Kritik üben sie dagegen an „den Medien“, die ihrer Wahrnehmung nach versuchten, die Protestbewegung „in die rechte Ecke zu stellen und sie niederzuhalten“. „Wir sind normale, aber unzufriedene Bürger.“ Zwar habe es anfangs, wie sie erzählen, durchaus Versuche aus der rechten Szene gegeben, die WhatsApp-Gruppen, über die die Landwirte sich organisiert haben, zu unterwandern. „Aber das haben wir sehr schnell unterbunden.“ Auch bei den Traktorkorsos hätten sie nicht den Eindruck gehabt, „dass sich hier Rechte eingeklinkt haben“.

Wie es weitergeht

Wie es nun weitergeht, wissen sie noch nicht genau. Sicher sind sie sich aber in einem Punkt: „Es geht definitiv weiter.“ Ihr Ziel: „Wir als Unternehmer müssen von unserer Arbeit leben können, ohne Almosenempfänger zu werden.“

Und was müsste geschehen, damit sie die Proteste einstellen? „Der erste Schritt muss die komplette Rücknahme der Streichung der Steuerermäßigung auf Agrardiesel sein“, sind sie sich einig. Vorstellen könnten sie sich aber durchaus, dass diese schrittweise in den nächsten Jahren, mit entsprechenden Begleithilfen, wegfällt. Kommen müssen, so ihre Forderungen, unter anderem zudem eine genaue Herkunftsbezeichnung aller Lebensmittel und ein konsequenter Abbau „unserer riesigen Auflagen und Dokumentationspflichten“.

Hoffnung setzten die fünf Gesprächspartner am Montagabend auf die Gespräche von Bauern- mit Regierungsvertretern in Berlin. Dabei habe es „sehr gute Statements“ gegeben. „Jetzt müssen in dieser Woche erste konkrete Maßnahmen zu unserer Entlastung beschlossen werden. Solange bleiben wir präsent.“