Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Straße Am Lauerbühl eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Zunächst versuchte der unbekannte Täter, über eine Tür ins Gebäude zu gelangen, was allerdings scheiterte. Daraufhin verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Büroräumen der Bäckerei. Dort entwendete der Unbekannte Bargeld und durchsuchte die Räumlichkeiten. Der genaue Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 3 Uhr, unter der Telefonnummer 07561/84880.