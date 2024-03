„Wer gern gibt, dem wird es gut gehen. Zu Recht geht leer aus, wer nur an sich denkt“: So der Kern des Grußworts von Claudia Gasafi bei der Jahreshauptversammlung des DRK Aichstetten am Mittwochabend in der Dorfhalle in Altmannshofen.

Wie die Leutkircher Bereitschaftsleiterin betonten auch die anderen Grußredner, Herbert Schmid als kommissarischer Leiter des Polizeireviers Leutkirch und Bruno Fleck als Kommandant der Aichstettener Feuerwehr, den guten Zusammenhalt in der Blaulichtfamilie, in der „das Wir-Gefühl gelebt und hochgehalten wird“.

Ereignisreiches Jahr

Über wieder ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2023 konnte Andreas Löchle Schmid berichten: Der Bereitschaftsleiter hat in seinem Ortsverein insgesamt 75 aktive und 282 fördernde Mitglieder, die 850 Dienststunden erbracht hatten. An besonderen Einsätzen nannte er den Sanitätsdienst bei den Freilichtspielen in Illerbeuren, den Besuch bei der Bergwacht in Isny und das starke Abschneiden beim Bereichsentscheid in Wangen.

Ein festes Standbein hat Aichstetten mit seiner Jugendabteilung, die über 21 Kids und zehn Betreuer verfügt. In Quartale aufgeteilt berichteten Jasmin Kempe, Anika Spöcker, Alina Schamschula und Maximilian Heinz über vielfältige Aktivitäten: das Sommerferienprogramm, die Übernachtungsaktion, die Schnitzeljagd und die Halloweenparty.

Ein gutes Plus

Ein gutes Plus und eine korrekte Kassenführung konnte Lothar Keck vorweisen, so dass die Entlastung durch Bürgermeister Hubert Erath einstimmig erfolgte, wie die anschließende Wahl der Delegierten. Im Bericht aus dem Kreisvorstand nannte dessen stellvertretende Präsident, Martin Held, die neue Geschäftsstelle in Wangen, die mit geringen Preissteigerungen verwirklicht wurde, die Betreuung der Flüchtlinge und die zunehmende Zahl von Waldkindergärten.

Die abschließenden Ehrungen nahm mit persönlichen Worten Sandra Netzer vor, nach ihrem Motto: „Ich hab’ mir für jeden Einzelnen, dem kein Job kein Weg zu weit war, an Kopf g’macht“.

Liste der Geehrten

5 Jahre: Stefan Herberger

10 Jahre: Roswitha und Paul Graf, Sandra Spöcker

15 Jahre: Maximilian Förg, Martin Heinz, Jana Schmid, Annemarie Schwenk, Melissa Stölzle und Sarah Suljic

20 Jahre: Armin Frischknecht und Wolfgang Graf

25 Jahre: Lydia Kempe

35 Jahre: Christoph Schwenk

55 Jahre: Martin Neidhart