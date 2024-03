Die Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni in Aichstetten stehen fest. Die Bürgerliste hat 17 Frauen und Männer nominiert.

Die Wählervereinigung ist ein Zusammenschluss aus CDU und Freie Wähler. nach ihrer Mitteilung wurden auf der Nominierungsversammlung im Sitzungssaal des Rathauses sechs Frauen und elf Männer auf die Kandidatenliste gewählt. darunter befinden sicht acht derzeit amtierende Gremiumsmitglieder. Nicht mehr zur Wahl angetreten sind Gabriele Carafa, Daniela Krämer, Reinhard Oelhaf und Josef Gretzinger.

Die Kandidaten

In geheimer Wahl wurden folgende Frauen und Männer auf die Liste gewählt. Die Reihenfolge wurde per Los ermittelt: 1. Harald Sauter; 2. Julia Binder-Hoffmann; 3. Stefan Rohr; 4. Anton Gronmaier; 5. Jochen Krämer; 6. Nils Buhck; 7. Jürgen Frener; 8. Erwin Kling; 9. Reiner Sachs; 10. Gerlinde Stiehle; 11. Claudia Franzesko; 12. Jörn Sandrock; 13. Alexandra Goj; 14. Stefan Waizenegger; 15. Christine Mittelberger; 16. Claudia Willburger; 17. Hartmut Forstner.

Im Vorfeld der Wahl sind laut Mitteilung zwei Veranstaltungen geplant. Sie finden am Abend des 8. Mai in Aichstetten (Ort npoch offen) und am Vormittag des 2. Juni in Altmannshofen (Dorfhalle) statt.