Seit kurzem hat die Gemeinde Aichstetten eine neue Kinder- und Jugendbeauftragte sowie Schulsozialarbeiterin: Sandra Stolberg. Sie stellte sich und ihre Arbeit nun im Gemeinderat vor. Der hatte dabei einige Wünsche.

Die junge Kißleggerin war bereits als Schulsozialarbeiterin in Isny tätig. Die Angebote, die ihr Vorgänger Martin Buchmann bereits pflegte, will sie fortführen. ganz besonders am Herzen liege ihr eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, sagte sie.

Aus dem Gemeinderat kam die Bitte von Stefan Waizenegger nach mehr Infos über die Arbeit im Kinder- und Jugend- sowie im Schulsozialarbeit. Außerdem bat Gabriele Carafa, die Zwölf- bis 18-Jährigen besser zu berücksichtigen. Sie seien zuletzt bei den Angeboten „etwas hinten runtergefallen“.

Die Zielgruppen

Claudia Franzesko freute sich zwar über die angestrebte Kooperation mit den Vereinen. „Wir müssen aber auch und vor allem die erreichen, die da nicht integriert sind. Das war für uns Gemeinderäte ein Hauptanliegen, warum wir Kinder- und Jugendarbeit initiiert haben.“

Stolberg ist bei der Stiftung St. Anna angestellt, mit der die Gemeinde kooperiert. Ihr Chef dort ist seit vergangenem Sommer Fritz Langner als Stiftungsvorstand. Er ist 48 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und kommt ebenfalls aus Kißlegg. Auf ein abgeschlossenes Studium im Wirtschaftsingenieurswesen folgte bei ihm eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Er ist bereits seit 20 Jahren bei St. Anna in Leutkirch.