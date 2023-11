CDU Kreisverband stellt Kandidaten des Wahlkreises 8 vor

‐ Im Rahmen der dritten Nominierungsversammlung im Vorfeld der Kreistagswahlen 2024 hat der CDU Kreisverband Ravensburg die Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkreis VIII (Leutkirch, Aichstetten, Aitrach) bestimmt und die wichtigsten Themen des Verbands für die bevorstehenden Kreistagswahlen dargelegt, wie der Verband mitteilte.

Der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer stellte fest, dass es gelungen sei, für den Wahlkreis eine ausgewogene Liste aus jungen aber auch kommunalpolitisch erfahrenen Kandidaten zu finden. Die CDU habe sich in der Region durch ihren intensiven und dauerhaften Einsatz für die Belange der Bürger vor Ort „ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit erarbeitet, das es zu erhalten gilt“, so Natterer. Ziel müsse es sein, als CDU auch in der nächsten Legislaturperiode wieder die stärkste Fraktion im Kreistag stellen zu können und die Marke von derzeit kreisweit 24 Mandaten weiter auszubauen.

Unter der Wahlleitung von Natterer wurden in alphabetischer Reihenfolge folgende Kandidaten für die Listenplätze nominiert: Axel Bitzer (Leutkirch), Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (Leutkirch), Bürgermeister Thomas Kellenberger (Aitrach), Joachim Krimmer (Leutkirch), Alois Peter (Herlazhofen), Markus Posch (Leutkirch), Cornelia Stotz (Leutkirch), Anja Vollmar (Gebrazhofen) und Waldemar Westermayer (Reichenhofen).

Danach umrissen die amtierenden Kreisräte die Themenschwerpunkte der bisherigen Arbeit im Kreistag und gaben Einblick in künftige Vorhaben der CDU-Fraktion: „Die Menschen erwarten vom Landkreis angesichts zahlreicher Aufgaben und sinkender Einnahmen zurecht eine seriöse Finanzplanung“, hob Oberbürgermeister Henle hervor und verwies in diesem Zusammenhang auf die Haushaltsstrukturkommission, der er angehöre und welche die Finanzierungsstrategie des Landkreises maßgeblich mitgestalte. Gegenstand der Finanzierungsstrategie seien derzeit die Bauvorhaben „Schulen“, „Verwaltungsgebäude“ und „Oberschwabenklinik“ aber auch der Ausbau des ÖPNV-Angebots im Landkreis. Während Bauprojekte im Bereich „Verwaltungsgebäude“ aufgrund der schwierigen Finanzlage in der Priorität zunächst einmal nach hinten rücken müssten, sei mit dem „Aufbauprogramm ÖPNV“, welches unter anderem neue Schnellbusse und eine direkte Bahnverbindung von Leutkirch nach Ravensburg umfasse, langfristig eine spürbare Verbesserung des Angebots zu erwarten.

Thomas Kellenberger verwies zunächst auf die aus seiner Sicht drängendsten Themen im Bereich der Flüchtlingsunterbingung: „Wir sind an der Grenze des Leistbaren angekommen“, stellte Kellenberger klar; das einzige, was Landkreis und Gemeinden angesichts der enormen Zahl an Flüchtlingen derzeit noch stemmen könnten, wäre „ein Dach über dem Kopf“ ‐ und dies auch nur bei Verwendung von Leichtbauhallen als Notlösung, so Kellenberger. Auch bei der Kinderbetreuung und der Pflege sei rasches Handeln dringend nötig ‐ so habe der Landkreis unter dem Eindruck stark wachsender Nachfrage unter anderem das Projekt „Quereinsteiger“ ins Leben gerufen, gleichzeitig solle vermehrt um ausländische Fachkräfte geworben werden.

Erfolge bei wichtigen Zukunftsthemen wie „Umwelt und Verkehr“ und „Schule und Kultur“ hob Kreisrat Waldemar Westermayer hervor. Bei der notwendigen Umstrukturierung der beruflichen Schulen habe man eine faire und zukunftsträchtige Aufteilung der Ausbildungsberufe auf die verschiedenen Schulstandorte hinbekommen. Positive Auswirkungen auf den Landkreis verspreche er sich vom Modellprojekt „Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz“, welches von der Edith-Stein-Schule in Ravensburg angeboten würde.