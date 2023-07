Betrunkener Fahrer begeht Fahrerflucht

Rund 1,5 Promille Alkohol hatte laut Polizeibericht ein 45–Jähriger intus, der nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 20 Uhr geflüchtet ist. Der Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war auf der Kreisstraße zwischen Eschach und Langensteig unterwegs, wo er von der Fahrbahn in den dortigen Wassergraben abkam und dabei einen Leitpfosten beschädigte. Obwohl der 45–Jährige leichte Verletzungen erlitt, fuhr er weiter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann mit seinem Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung antreffen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des 45–Jährigen. Dieser muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.