Der Bau eines großen Lkw-Parkplatzes an der A 96 gegenüber des Euro-Rasthofs in Altmannshofen ist ein Thema der Sitzung des Gemeinderats Aichstetten am Mittwoch, 27. September.

Dsa Unternehmen EuroRastpark plant auf einem 2,3 Hektar großen Grundstück zwischen Straßenmeisterei und Abzweig Auenhofen 105 Lkw-Stellplätze. Das lässt die Gemeinde zu diesem Tagesordnungspunkt wissen.

In der um 20 Uhr im Rathaus beginnenden Sitzung geht es außerdem unter anderem um den Bau einer Logistik-Lagerhalle zwischen dem Altmannshofer Gewerbegebiet Bei der Kiesgrube“ und dem Shell-Tanklager.

Auf der Tagesordnung steht zudem die Planung der Erweiterungsarbeiten am Kindergarten Aichstetten. Zudem sollen im Kindergarten Altmannshofen die Elternbeiträge vorübergehend gesenkt werden, weil dort wegen Personalmangels die Betreuung eingeschränkt werden musste.