An die 1000 Menschen haben sich am Montagabend zu einem Mahnfeuer innerhalb der Aktionswoche der Bauernproteste an der A 96 bei Altmannshofen versammelt.

Geschätzt 400 Traktoren, Lieferwagen und Privatautos aus der ganzen Region standen auf der großen Wiese zwischen Landesstraße und Autobahn gegenüber der Raststätte. Mehrere Feuer brannten.

Dazu gab es einen Verpflegungswagen mit, so war zu erfahren, von Handwerkern gespendeten Imbiss und Getränken.

