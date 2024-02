Baby- und Kinderkleiderbasar in der Turnhalle Aichstetten

In der Turn- und Festhalle Aichstetten findet am Samstag, 24. Februar, von 11 bis 12.30 Uhr ein großer Baby- und Kinderkleiderbasar statt. Verkauft werden Artikel rund ums Kind, zum Beispiel Kinder- und Teenagerkleidung (bis Größe 176) sowie Umstandskleidung, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderkleinmöbel, Auto- und Fahrradsitze (nur zugelassene) sowie Spielsachen (keine Kuscheltiere). Zum Verkauf ausgelegt werden nur gut erhaltene, moderne und saubere Artikel.

Die Verkaufsnummern sind für diesen Basar alle vergeben. Abgabe der Ware ist von 8 bis 9 Uhr am 24. Februar. Bitte die unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Nutzung der Daten mitbringen. Diese befindet sich in der Mail mit der Kundennummer. Abholung am selben Tag von 16 bis 16.30 Uhr. Haftung für angenommene Ware kann nicht übernommen werden. Während des Basars findet ein Kuchenverkauf statt und es gibt Hähnchen, Wurst und Pommes zum Mitnehmen.