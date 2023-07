Auto auf Pannenstreifen angefahren

Mit einem auf dem Pannenstreifen abgestellten BMW ist ein Lkw am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der A96 zwischen Aitrach und Aichstetten zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Milchtransporters kam während der Fahrt aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte gegen den BMW einer 62–Jährigen, die ihren Pkw wegen einer Panne dort abgestellt hatte. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Laster geriet indes weiter nach rechts und prallte gegen die Schutzleitplanke. Auf einer Strecke von gut 60 Metern beschädigte er die seitliche Begrenzung und wirbelte eine große Menge Erdreich auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 29–jährige Skoda–Fahrerin konnte der Verschmutzung auf der Autobahn nicht ausweichen, ihr Pkw wurde beim Überfahren beschädigt. Durch die Kollision entstand am BMW ein Schaden von rund 5000 Euro, der Schaden an der Leitplanke dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen, während der Schaden am Milchlaster auf etwa 12.000 Euro geschätzt wird. LKW und BMW mussten abgeschleppt werden. Die verletzte BMW–Fahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Bergungs– und Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von rund drei Kilometern.