Einen millionenschweren Investitionsplan hat die Gemeinde Aichstetten für die kommenden Jahre. Jeweils mehr als vier Millionen Euro sind an Ausgaben für die kommenden zwei Jahre auf der Prioritätenliste vorgesehen, mehr als sechs Millionen Euro für die Jahre 2026 bis 2028. Alle Vorhaben müssen aber noch über Haushaltspläne und Einzelbeschlüsse vom Gemeinderat genehmigt werden.

Vieles ist freilich einfach nötig und der Spielraum des Gemeinderats entsprechend gering: Wasser- und Abwasser werden der Gemeinde laut Prioritätenliste in den nächsten Jahren zum Beispiel an die 700.000 Euro kosten. Die Sanierung der kommunalen Straßen schlägt mit 260.000 Euro zu Buche, dazu kommt die Sanierung der Hauptstraße mit geschätzten 600.000 Euro. Noch teurer werden Brückensanierungen, die über mehrere Jahre verteilt an die 900.000 Euro verschlingen werden.

Schule und Kindergärten

Für Investitionen in das Schulgebäude sieht die Prioritätenliste 720.000 Euro vor. Ein „dicker Brocken“ wird die Erweiterung des Aichstettener Kindergartens ab 2026 mit etwa einer Million Euro. Weitere 600.000 Euro fließen in andere Maßnahmen in den Kindergärten in Aichstetten und Altmannshofen. 230.000 Euro kostet die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turn- und Festhalle.

Für PV-Anlagen auf kommunalen Dächern sind jährlich 150.000 Euro eingeplant. In die Sportanlagen will die Gemeinde rund 260.000 Euro investieren, in die drei Friedhöfe 170.000 Euro. Die Errichtung von Sirenenanlagen wird 40.000 Euro kosten. In die Feuerwehr fließen, vor allem für zwei neue Fahrzeuge, insgesamt an die 750.000 Euro. 350.000 Euro werden in den Bauhof investiert, auch hier vor allem für ein neues Fahrzeug.

Breitband und Kapelle

Für den Ausbau der Breitbandversorgung kalkuliert die Gemeinden mit Ausgaben von 2,2 Millionen Euro. Hier dürften aber 90 Prozent über Zuschüsse von Bund und Land finanziert werden können. Viel Geld in die Hand nimmt die Gemeinde Aichstetten für die Sanierung der St.-Wolfgangskapelle. Bis 2028 werden es etwa 800.000 Euro werden.

Zur Weiterentwicklung von Wohn- und Gewerbebau hat die Gemeinde in ihrer Prioritätenliste der Investitionen von 2024 bis 2028 ebenfalls einiges eingeplant.Für Grunderwerb stehen jährlich 200.000 Euro im Plan. Für Bauleitplanung sind es insgesamt 150.000 Euro.

Verkauf von Bauland

Gleichzeitig aber wird die Gemeinde ihrem Plan zufolge viel Geld für den Verkauf von Grundstücken einnehmen. Das Baugebiet „Am Rieder Weg 3“ wird bis 2028 insgesamt fast 3,2 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen. Im Plan stehen außerdem 300.000 Euro für den Verkauf der Grundstücke Hauptstraße 70 und Wagnerstraße 1. Mit diesen Einnahmen sind also schon einige Investitionen finanziert.

Auf der Prioritätenliste für die Jahre nach 2025 steht auch weiterhin die Modernisierung des Rathauses. Für sie sind 1,6 Millionen Euro eingeplant. Ein konkretes Vorhaben steht aber nicht hinter dieser Summe. Vor wenigen Jahren war das Projekt in eine nicht näher definierte Zukunft verschoben worden.