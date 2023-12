Aichstetten

Acht Reifen eines Anhängers zerstochen

Aichstetten / Lesedauer: 1 min

Alle acht Reifen eines Anhängers hat laut Polizeibericht ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 0 Uhr und 2 Uhr in der Straße Langensteig zerstochen. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen der mutwilligen Beschädigungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 14:37 Von: sz