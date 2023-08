50 Kinder verbringen fünf Tage auf dem Bauernhof

Eine Gruppe mit mehr als 50 aufgeweckten Kindern ist in der vergangenen Woche in ein lehrreiches und tierisches Abenteuer eingetaucht. Das diesjährige „5Days4Future — Camp“ der Leutkircher Elobau–Stiftung fand auf dem idyllischen Bauernhof der Familie Fleck in Eschach bei Aichstetten statt. Fünf Tage lang konnten die Kinder aktiv am Hofleben teilnehmen, entdecken, forschen und spielen.

Die Kinder hatten die Gelegenheit, hautnah zu erleben, woher ihr Essen stammt und wurden gleichzeitig zu Erforschern des Lebens auf dem Bauernhof. Einer der vielen Höhepunkte dieser ereignisreichen Woche war die Geburt eines Kälbchens. Es konnte kaum stehen, da wurde es schon auf den Namen „Theo“ getauft.

Der Hof stand Kopf

Herbert Fleck bewirtschaftet den Hof mit seiner Lebensgefährtin Michaela Weber. Die beiden integrierten die Kinder einfühlsam und geduldig in ihren Hofalltag. „Wir konnten den Kindern vermitteln, wie wichtig uns sowohl ein wertschätzender Umgang mit den Tieren als auch mit den Lebensmitteln ist“, erklärt Herbert Fleck, Inhaber des landwirtschaftlichen Anwesens.

Unser Hof ist diese Woche Kopf gestanden und das war sehr schön. Das Interesse der Kinder an der Landwirtschaft war erstaunlich. Herbert Fleck

Beim Ausmisten des Stalls, beim Aus– und Eintreiben der Kühe von der Weide inklusive Absperren der Straße und natürlich auch beim Melken — überall durften die Kinder dabei sein und aktiv mitmachen.

Viele Fragen und Wissensdurst

Das galt auch für das gemeinsame Essen, angefangen vom Ernten — in diesem Fall Kartoffeln — über die Zubereitung der Mahlzeiten bis hin zum Abspülen. Mit frischen Zutaten direkt vom Bauernhof kreierten die Gerichte, die den Gaumen berührten.

„Es waren fünf Tage voller Geschichten und Anekdoten und auch wir vom Organisations–Team werden uns noch lange an die Begeisterung der Kinder erinnern, die mit ihrer unglaublichen Neugier von morgens bis abends voller Fragen und Wissensdurst dabei waren“, freut sich Organisatorin Bärbel Herz. Unterstützt wurde sie von einem Betreuungsteam, bestehend aus fünf Studenten und Absolventen der PH–Weingarten aus dem Studiengang Umweltbildung.

Was die Beteiligten sagen

„Für das Camp war die Mitwirkung der jungen Leute inhaltlich und atmosphärisch eine absolute Bereicherung“, beschreibt Stiftungsvorstand Peter Aulmann die Zusammenarbeit. Ebenfalls begeistert zeigte sich Lena Bucher, die gerade ihr Bachelorarbeit abgegeben hatte. „Wir konnten viel ausprobieren und wertvolle Erfahrung in der Arbeit mit Kindern sammeln.“

Diese Woche auf dem Hof Fleck war nicht nur lehrreich, sondern auch ein Abenteuer voller Spaß, Entdeckungen und unvergesslicher Momente. „Das Camp ist gedacht als ein Ort, an dem die Kinder Erfahrungen mit der Natur machen können. Gleichzeitig wollten wir damit ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeit schaffen“, erklärt Aulmann.

So sehen einige der jungen Teilnehmer, die sich einig sind, dass Melken einfach cool ist, das Camp: „Ich fand es echt toll, dass wir selber kochen durften“, sagt Charlotte Schramm. Sebastian Scheerer meint: „Am besten hat mir das Traktorfahren gefallen.“ Maya Ortmann fügt hinzu: „Das war einfach schön, mir hat alles gefallen.“ Emilia Bellmann sagt: „Es war schön, zu erfahren wie ein Kalb auf die Welt kommt.“