AG Heimatpflege tagt in altem Kloster

Bei der Jahreshauptversammlung 2022 der „AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu e. V.“ wurde Stephan Wiltsche zum Vorsitzenden in der Nachfolge des Wangener Alt-OB Jörg Leist gewählt. Nun hat Wiltsche seine erste Jahreshauptversammlung als Vorsitzender im ehemaligen Kloster Maria Rosengarten in Bad Wurzach moderiert.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies er auf die Schwerpunkthemen der Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege im Jahr 2023. So wurde die Aktion „Hofbaum“ mit Unterstützung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben weitergeführt. Die Homepage des Vereins wurde weiterentwickelt. In Vorträgen und Exkursionen ging es um das Verschwinden der Allgäuer Baukultur und die Transformation einer Kulturlandschaft. Zudem überlegen die Verantwortlichen der AG, wie die Nutzung des Projekts „Kulturguterfassung“ für eine breitere Öffentlichkeit möglich sein kann und stellten die Frage, wie etwa mit den historischen und geologischen „Themenwegen“ weiter verfahren werden soll. In zahlreichen Vorstandssitzungen und Gesprächsrunden, auch mit Verantwortlichen aus Bayern, wurden zudem weitere Kooperationen geplant.

Grußworte hielten die Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer und der Eglofser Karl Milz als Vorsitzender des „Heimatbunds Allgäu e.V.“ mit Sitz in Kempten.

Zum Auftakt der JHV führte der Leiter des „Naturschutzzentrums Wurzacher Ried“, Siegfried Roth, die 47 Teilnehmer durch die Ausstellung „MoorExtrem“ und hielt einen Fachvortrag zum Thema „Berührungspunkte von Naturschutz und Heimatpflege“, den er mit der Aufforderung „lond it luck“ an die Ortsheimatpfleger und Mitglieder des Vereins abschloss.

Im Kassenbericht ging der „Kassier“ und Bürgermeister von Argenbühl, Roland Sauer, auf die äußerst geordneten Finanzen des Vereins, wie dies Kassenprüfer Ulrich Mauch, Bürgermeister a. D. der Stadt Wangen im Allgäu, auch im Namen seines Kollegen, dem Isnyer Bürgermeister Rainer Magenreuter, dem Kassier attestierte, ein. Dabei verwies er darauf, dass insbesondere die sehr erfolgreich angelaufene Aktion „Hofbaum“ nicht nur eine logistische, sondern auch eine finanzielle Herausforderung im Jahr 2022 darstellte.

Nach der einstimmigen Entlastung des kompletten Vorstands und der Vorstellung des „Gestaltungsleitfadens für Wohnbauten im württembergischen Allgäu“ durch Ortsbaumeister Hans-Peter Hege und Bürgermeister a. D. Georg Zimmer stellte der Vorsitzende Stephan Wiltsche noch die Themen für die Jahre 2024/2025 vor, wobei er unter anderem die Weiterarbeit an der digitalen Inventarisierung der Westallgäuer Kulturlandschaft, Stellungnahmen zu Baukulturverlust und Windkraftnutzung in unserer Kulturlandschaft, die Baumpflanzaktion im Jahr 2024, die Vorstellung des Projekts „Wegzeichen Oberschwaben“ und das nahende Bauernkriegsjubiläum 2025 nannte.