Adventszauber in St. Verena

Das Adventskonzert des CHORioso Liederkranz 1837 Bad Wurzach fand dieses Jahr im Rahmen von „Tradition und Moderne“ in der Stadtpfarrkirche St. Verena statt. Ein freudig gestimmter Chor unter der Leitung von Katja Erath sowie den begleitenden Musikern Robert Häusle (Piano), Rainer Uhl (Gitarre) und Siggi Sgier (Schlagzeug) musizierte am Vorabend des 3. Advents vor zahlreich erschienenem Publikum. Mit dem „Andachtsjodler“ eröffnete der Chor das Konzert feierlich. Gefolgt von einem abwechslungsreichen Programm wurde für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Neben Mundartstücken aus Österreich wie „Zünd a Liacht für di a“ oder „Es wird scho glei dumpa“ trug der Chor auch eine der berühmtesten Arien Händels „Lascia ch´io pianga“ vor. Auch englische Klassiker wie „O holy night“ oder „I see a Star“ durften nicht fehlen und rundeten das vielseitige Programm ab. Mit dem Schlusslied „Leise rieselt der Schnee“ wurde wieder zu den traditionellen Weihnachtsmelodien aus unserer Heimat Bezug genommen. Die solistischen Beiträge von Tim Guler am Saxophon, begleitet von Robert Häusle am Piano, bildeten einen weiteren musikalischen Höhepunkt des Konzerts. Der junge Musiker begeisterte mit seiner Leidenschaft für die Musik und seinem Können. Chor und Musiker sorgten an diesem Nachmittag für adventliche Genussmomente und zeigten eindrücklich die Vielseitigkeit der Musik. Die Besucher des Konzerts drückten ihre Begeisterung mit viel Applaus aus, so dass eine Zugabe nicht fehlen durfte. Erneut durfte das Publikum zu „Rocking around the christmas tree“ mitswingen. Im Anschluss zogen Musiker und Publikum gemeinsam auf dem laternenbeleuchteten Weg zum ehemaligen Gemeindehaus. In einer gemütlichen Atmosphäre konnten bei Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck Musiker und Publikum sich austauschen und das Konzert gemeinsam ausklingen lassen.

