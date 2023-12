Adventshock an der GMS Argenbühl

Am Donnerstag, 14. Dezember, fand an der GMS Argenbühl der dritte Adventshock statt. Bereits Tage zuvor wurde an der Schule und zuhause fleißig gebastelt, gebacken und kreativ dekoriert. Eröffnet wurde der Nachmittag dann von Schulleiterin Maria Stemmer, die dabei auch die Gelegenheit nutzte, die Gewinner der alljährlich stattfindenden X-Mas-Challenge zu küren. Hier wurden die schönsten Weihnachtskarten mit einem Preis belohnt.

An den bunt geschmückten Ständen boten alle Klassen ihre selbsthergestellten Produkte an. Das Angebot reichte von selbstgemachten Plätzchen, über verzierte Kerzen bis hin zu weihnachtlichem Shampoo. Ein Teil des Erlöses wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Für das leibliche Wohl sorgte wie immer die SMV in der Mensa, wo die Gäste bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre verweilen und plaudern konnten.

Der Adventshock war ein voller Erfolg und fand bei Eltern, Großeltern und Freunden unserer Schüler großen Anklang. Wir freuen uns schon auf den Adventshock 2024 und wünschen allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.