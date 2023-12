Adventsfeier beim VdK-Ortsverband Argenbühl

Der VdK Ortsverband lud am Samstag vor dem Ersten Advent seine Mitglieder zur traditionellen Adventsfeier ein. Der Vorsitzende Georg Mayer konnte knapp 40 Mitglieder und Gäste des Sozialverbandes begrüßen, unter ihnen auch Bürgermeister Roland Sauter.

Der Vorsitzende Georg Mayer begrüßte alle Teilnehmer, die trotz Schneefall und den wetterbedingt, teilweise noch verschneiten Straßen den Weg nach Eisenharz auf sich genommen hatten, um an der Feier teilzunehmen. Er erinnerte an das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes das ab 1. Januar 2024 in Kraft tritt sowie an die Erhöhung des Bürgergeldes wovon auch Rentnerinnen und Rentner profitieren die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind.

Der VdK Ortsverband Argenbühl verzeichnete innerhalb der vergangenen zwölf Monate einen Mitgliederzuwachs von zehn Prozent auf aktuell 169 Mitglieder. Dies beweist, wie enorm wichtig es ist, dass der VdK als freier und unabhängiger Sozialverband, weiterhin die berechtigten Interessen seiner Mitglieder gegenüber Parlament und Regierung vertritt.

Bürgermeister Herr Roland Sauter erläuterte in seinem Grußwort die vielen Herausforderungen, mit denen sich Bürger und Kommune aufgrund von Kriegen, starkem Flüchtlingsaufkommen und nach wie vor hoher Inflation im kommenden Jahr auseinandersetzen müssen. Das aktuelle Thema Fachkräftemangel wirft bei Pflege und Kinderbetreuung jetzt schon seinen langen Schatten voraus.

Die Feier wurde umrahmt mit schönen Weihnachtsliedern und lustigen sowie besinnlichen Weihnachtsgedichten, vorgetragen von Frauenvertreterin Marlies Reichart, Sidonia Mayer und Monika Lenz. Eine reichhaltigen Kaffee- und Kuchentafel rundete die Feier noch vollends ab.