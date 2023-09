„Achberger Bühne“ stellt sich zum 25-Jährigen neu auf

Nach über 25 Jahren in der Vorstandschaft haben Otto Kaeß, Martin Heider und Barbara Heider das Zepter an die nächste Generation übergeben. Die neue Spielsaison startet zum Jahreswechsel ‐ statt wie bisher Anfang Oktober.

„Es war Zeit, dass jüngere Mitglieder des Theatervereins Verantwortung übernehmen und den Verein fortführen“, heißt es seitens der scheidenden Vorstandschaft. So könne man einen guten Übergang schaffen und der neuen Vorstandschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich werden die langjährigen Theaterspieler aber in diesem Jahr auch wieder auf der Bühne zu sehen sein. Allerdings nicht wie bisher Anfang Oktober, sondern zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige.

Der neu gewählte 1. Vorstand ist Stephan Kaeß aus Esseratsweiler. Ihm folgt der 2. Vorstand Matthias Kaeß. Beide sind seit vielen Jahren im Theaterverein Achberg auf und hinter der Bühne tätig ‐ wie auch Martina Roth und Melanie Branovics, die die Positionen des Kassiers und der Schriftführerin besetzen. Die Spielleitung übernimmt Sarah Wochner mit Unterstützung von Sandra Kaeß und Doris Fuhge.

„Wir haben sehr engagierte und erfahrene Mitglieder, die größtenteils seit vielen Jahren im Verein tätig sind“, sagt Stephan Kaeß und freut sich auf seine neuen Aufgaben. Neben der neuen Vorstandschaft wird es eine weitere größere Änderung im Verein geben: „Die Spielsaison müssen wir von Oktober auf den Jahreswechsel verlegen“, heißt es aus den Reihen der neuen Führungsriege. Nahezu die komplette Vorstandschaft ist aus beruflichen oder privaten Gründen im Herbst anderweitig eingebunden.

Auch in Zukunft wolle man dem bisherigen Genre treu bleiben und den Besuchern in gewohnter Form lustige und kurzweilige Bauernstücke in drei Akten darbieten. „Wir wollen das weiterführen, was unsere Zuschauer über viele Jahre immer gut amüsiert hat“, sagt die neue Spielleiterin Sarah Wochner.