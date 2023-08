Wie Schloss Achberg vor über dreißig Jahren wachgeküsst wurde

Im Rahmen der Barockwoche hat das Team von Schloss Achberg am Sonntagnachmittag zu zwei neuen thematischen Sonderführungen zur Mustersanierung des Schlosses eingeladen.

Unter dem Thema „Vom Dornröschenschlaf zur Mustersanierung“ gab Architekt Günter Bestfleisch, von 1989 bis 1995 für die Sanierung verantwortlich, als Zeitzeuge Einblicke in die revolutionär anmutende Sanierung des damals akut gefährdeten Schlosses. In der anschließenden Führung zum Thema „Fokus Stuck“ beleuchtete er die Sanierung des Stucks, besonders der berühmten Decke des Rittersaals.

In einem kurzen geschichtlichen Rückblick erinnerte Bestfleisch daran, dass das ehemalige Deutschordensschloss bis 1982 im Privatbesitz des Hauses Hohenzollern war, ehe eine Grundstückgemeinschaft es erwarb, mit ihren hochfliegenden Plänen für Luxuswohnungen aber am Geld scheiterte. Es darf daher als Glücksfall gelten, dass der Landkreis Ravensburg das Schloss 1988 gekauft und für 11,5 Millionen Deutsche Mark zu einem Schmuckstück gemacht hat, das seinesgleichen sucht. In dem wiederbelebten barocken Kulturdenkmal finden heute Konzerte und Kunstausstellungen statt.

Architekt Bestfleisch hatte sich bereits als Verantwortlicher für das Krankenhaus–Bauwesen des Landkreises Lorbeeren erworben, als ihn der damalige Landrat Guntram Blaser für die Sanierung des Schlosses gewinnen konnte. „Es war ein Novum für mich als Architekten, nicht etwas Neues aufzubauen, sondern Altes so zu erhalten, dass es bleibt.“ Schließlich forderte das Landesdenkmalamt, dass alles weitestgehend original erhalten bleiben musste.

Den interessierten Zuhörern wurde mit bis ins Detail gehenden Beschreibungen viel abverlangt. So wenn Bestfleisch den maroden Zustand von Dachstuhl, Fenstern und tragenden Bauteilen beschrieb und dann voller Begeisterung von der Suche nach wegweisenden Lösungen für Sicherheit, Raumklima, Brandschutz und Rettungswege erzählte — Anforderungen, ohne die keine Konzerte und keine Ausstellungen stattfinden dürften. Es war die Summe vieler kleiner Schritte, noch dazu vieler bislang noch nicht angewandter Methoden, die nach sechsjährigen Arbeiten zum jetzigen Ergebnis führten. Staunend hörte man, wie die Stabilität der Deckenbalkenköpfe minimalinvasiv überprüft wurde, wie mit Horizontalbohrungen Rissen nachgegangen wurde. Voller Stolz erwähnte Bestfleisch, dass auch nach über 30 Jahren keinerlei Risse in dem aufwendig gereinigten und wo nötig restaurierten Stuck zu sehen seien. Dieser werde jährlich von Fachleuten kontrolliert — nicht auszudenken, wenn bei einem Konzert ein großer Brocken aus der dreißig Tonnen schweren Stuckdecke des Rittersaals fallen würde. Die besonders schweren Elemente seien eigens in der darüberliegenden stabilisierenden Holzkonstruktion befestigt.

Viele Überlegungen erforderte die Elektroinstallation und die Temperierung der Räume, um die Feuchtigkeit unter Kontrolle zu halten und ein ausgeglichenes Raumklima zu erreichen. Die Führungen haben deutlich vor Augen geführt, wie viele Hürden gemeistert wurden, um das Schloss aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.