2023 ist für Achberg ein Jahr der Weichenstellungen gewesen. Denn für die kommenden Jahre kündigen sich Großprojekte wie der Neubau eines Mehrfamilienhauses für Flüchtlinge im Neubaugebiet Gartenstraße, der Breitbandausbau und eine Erweiterung der Räume für Bauhof und Feuerwehr an.

Im Rückblick sieht Bürgermeister Tobias Walch vor allem die Probleme, die die Personalengpässe im Rathaus zur Folge haben. Im Frühjahr hat sich Hauptamtsleiterin Marion Herrmann in Richtung Wangen verabschiedet. Erst im Herbst war es möglich, die Stelle mit Carmen Tille-Schröder wieder neu zu besetzen. Und im Bauamtsbereich ist eine halbe Stelle bis heute unbesetzt.

Die Kapazitäten in der Verwaltung fehlen. Das wirkte sich 2023 konkret auf die Umgestaltung des Spielplatzes in Esseratsweiler aus. Hier fand bereits eine Bürgerbeteiligung statt. Doch weiter geht es damit zunächst nicht.

Damit sich Gewerbe erweitern kann

Dagegen haben sich Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat 2023 mit der Fortentwicklung des Gewerbes im Ort beschäftigt. Änderungen und Ergänzungen von Bebauungsplänen sollen Erweiterungen ermöglichen und damit mittel- und langfristig Gewerbesteuer-Einnahmen sichern.

Neue Gewerbeflächen sollen in Esseratsweiler entstehen. Die Planungen dafür bestimmten das Jahr 2023 mit. (Foto: Olaf Winkler )

Auch das Thema Flüchtlingsunterbringung stand oben auf der Agenda. Neben der Planung für den Neubau erfolgte heuer bereits die Aufstellung von Wohncontainern im Ortsteil Siggenreute. 20 Plätze stehen dort seit dem Frühjahr zur Verfügung, sechs sind aktuell belegt. Aber weitere Zuweisungen stehen an.

Gekauft hat die Gemeinde in diesem Jahr auch das Anwesen Kirchstraße 2. Es umfasst drei Mietwohnungen, bietet aber Potenzial für Erweiterungen. Zum Zuge könnten hier in Zukunft Wohnbauunternehmen oder eine Genossenschaft kommen. Wichtig aus Sicht des Bürgermeisters: „Wir können entscheiden, was sich dort entwickelt.“

Feuerwehr-Neubau steht zur Diskussion

Auch die Entwicklung von Bauhof und Feuerwehr war in diesem Jahr immer wieder ein Thema. Bislang war der Plan, das bestehende Feuerwehrhaus am jetzigen Standort zu erweitern. Seit der Klausurtagung des Gemeinderates im November ist klar: Auch ein Neubau steht zur Diskussion. Der würde am jetzigen Standort Platz für eine Bauhof-Erweiterung, für eine angedachte Nahwärmezentrale und größere Vereinsräume schaffen.

Im Juni erfolgte die Einweihung der neuen Außenspielfläche des Kindergartens vor dem Martin-Grisar-Haus. (Foto: Olaf Winkler )

Wie geht es weiter, rund um die Feuerwehr in Achberg? Diese Frage blieb 2023 unbeantwortet. Doch denkbar ist seit November auch ein Neubau. (Foto: Olaf Winkler )

Eine große Veränderung gab es im Dezember: Mit dem Fahrplanwechsel hat die Kommune die Schülerbeförderung übernommen. Zunächst kommt hier ein für 20.000 Euro gekaufter privater Bus zum Einsatz. Im zweiten Quartal 2024 soll die Lieferung eines neuen Fahrzeuges erfolgen. Dieses soll dann unter anderem auch für Senioren- und Vereinsfahrten zur Verfügung stehen. Die Fahrerinnen und Fahrer erhalten eine Vergütung auf Ehrenamtsbasis.

„Eichenweg“ wird rege genutzt

Fertiggestellt ist seit diesem Jahr ein neuer Geh- und Radweg, der Esseratsweiler und Doberatsweiler verbindet. Er erhielt den Namen „Eichenweg“. Und er wird rege angenommen.

Gebaut wurde auch in der Schulstraße und rund um das Martin-Grisar-Haus. Die Straße erhielt eine neue Wasserleitung und eine neue Regenentwässerung. Nun fehlt nur noch der Feinbelag. Gleiches gilt für den Parkplatz beim Martin-Grisar-Haus.

Bürgermeister Tobias Walch. (Foto: Olaf Winkler )

Fertiggestellt sind dagegen die Außenspielanlagen des Kindergartens, der sowohl in seinem angestammten Gebäude als auch im Martin-Grisar-Haus Gruppen hat. Im Sommer erfolgte die Einweihung mit einem großen Fest.

Achberg feiert

Feiern war auch an anderen Stellen 2023 wieder ohne Corona-Beschränkungen möglich. So beispielsweise bei der Dorffasnet, beim Maibaum-Stellen und beim Frühlingsfest der Senioren. Eine kleine Delegation aus Achberg besuchte im Oktober die französische Partnergemeinde St. Genis des Fountaines.

Der Chor Da Capo feierte sein 30-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert und der Theaterverein spielt - pünktlich zum 25. Geburtstag - zwischen den Jahren erstmals wieder seit Corona.