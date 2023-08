Stangenbohnenpartei konzertiert beim Inka–Camp 2023

Anlässlich des Inka–Camp 2023 im Humboldt–Haus Achberg wird am Donnerstag, 31. August, um 20 Uhr die Stangenbohnenpartei auftreten — nachdem in diesem Jahr laut Ankündigung gleich an zwei Abenden die Filmpräsentation über die Arbeit der beiden Musiker und Gärtner·großen Zulauf fand.

Die Stangenbohnenpartei sind Serena Engel (Cello, Gesang) und Jared Rust (Gitarre, Ukulele, Squareneck–Resonator–Gitarre, Gesang, Fußpercussion). Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden in Allgäu, seit 2017 betreiben dort eine kleine Landwirtschaft auf dem Helenenhof in Kißlegg. Die Ernte wird geschenkt an jeden, der auf dem Hof vorbeikommt. Auf diese Weise wollen sie ihr Konzept von „bedingungsloser Grundnahrung“ verwirklichen.