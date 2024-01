Sozialer Wohnungsbau ist größtes Projekt

Den Haushalt 2024 will der Achberger Gemeinderat im Februar oder März endgültig beschließen. Jetzt hatte sich das Gremium mit den Investitionen und laufenden Aufwänden und Erträgen zu beschäftigen. Diskussionen löste das allerdings nicht aus, denn noch kann die Gemeinde von ihren Rücklagen zehren - und die größeren Projekte hatte der Gemeinderat bereits in den letzten Monaten besprochen.

Mit Abstand größte Einzelinvestition ist ein Projekt des Sozialen Wohnungsbau. Konkret plant die Gemeinde im Neubaugebiet Gartenstraße im Ortsteil Doberatsweiler den Bau eines Mehrfamilienhauses für Geflüchtete. Hier kalkuliert Kämmerin Tanja ruh derzeit mit Ausgaben in Höhe von knapp 1,82 Millionen Euro. Einen Zuschuss des Landes in Höhe von 412.500 Euro erwartet sie hingegen erst im kommenden Jahr. Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als kämen auf die Gemeinde daneben weitere Großprojekte schon in diesem Jahr zu, die nach vielen Jahren erstmals wieder eine Kreditaufnahme notwendig gemacht hätte. Inzwischen ist klar: Die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses oder der Neubau eines Gebäudes ist in diesem Jahr nicht mehr zu realisieren. Entsprechend sind keine Finanzmittel dafür vorgesehen. 2025 sind Planungskosten, 2026 dann eine Million und 2027 weitere 750.000 Euro für den wahrscheinlichen, aber noch nicht beschlossenen Neubau eingeplant. Und auch das dritte Großprojekt verzögert sich beziehungsweise lässt sich wohl zumindest teilweise über einen Zweckverband finanzieren: Der Breitbandausbau soll die Gemeinde in diesem Jahr nur 10.000, im nächsten Jahr aber 342.000 Euro kosten.

Dennoch sieht Bürgermeister Tobias Walch, dass auf die Gemeinde finanziell anspruchsvolle Zeiten zukommen. Aktuell hat die Gemeinde vier Millionen Euro angelegte Gelder, auf die sie bei den anstehenden Projekten zugreifen kann. Ein „Strukturproblem“ sieht Walch bei der Gemeinde nicht. Die Gewerbesteuereinnahmen reichen aus, um die laufenden Kosten zu finanzieren. Klar ist aber auch: 2024 erhält die Gemeinde Achberg vom Land keine Schlüsselzuweisungen. Zudem sind die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage 2024 vergleichsweise hoch. Deren Berechnungsgrundlage ist die Einnahmensituation 2022 - und die war damals in Achberg besonders gut. Konkrete Zahlen hierzu will die Kämmerin bei der Vorlage des Haushaltes spätestens im März nennen.

Die Erschließung des Baugebietes Gartenstraße ist zwar abgeschlossen, aber noch nicht komplett abgerechnet. So sollen im Haushalt 2024 noch einmal rund 400.000 Euro für die ausstehenden Schlussrechnungen bereitstehen. Einnahmen erwartet die Gemeinde hingegen erst 2025, wenn erste Grundstücke dort zum Verkauf kommen. Anders sieht es im Baugebiet Wolfsgrube aus. Hier ist die Erschließung längst abgeschlossen und abgerechnet. Hier stehen noch drei Grundstücke zum Verkauf, so dass die Gemeinde allein in diesem Jahr mit Erlösen in Höhe von 325.000 Euro kalkuliert.

Jeweils 300.000 Euro sind in diesem Jahr sowie 2025 und 2026 für den Erwerb weiterer Grundstücke vorgesehen. Hier geht es unter anderem um den Kauf zusätzlicher Flächen im Umfeld des Anwesens „Kirchstraße 2“ in Esseratsweiler. Dieses hatte die Gemeinde im letzten Jahr erworben.

Für die Sanierung von Gemeindestraßen sind 100.000 Euro vorgesehen. Konkret kann sich der Bürgermeister die Sanierung der Straße von Esseratsweiler in Richtung Duznau vorstellen. Zwar liegt noch keine Kostenschätzung vor. Der jetzt vorgesehene Betrag werde aber wohl benötigt, schätzt Walch.

Erneut verschoben ist der Umbau des geplanten Kleinspielfeldes bei der Schule in Esseratsweiler. 70.000 Euro sind dafür nun im Jahr 2025 eingeplant. Mit Hinweis auf die fehlenden personellen Ressourcen im Rathaus hatte der Gemeinderat das schon 2022 diskutierte Projekt schon im Vorjahr auf Wunsch des Bürgermeisters verschoben.

55.000 Euro sind für die Planung der gemeinsamen Heizungsanlage für die Achberghalle und die umliegenden kommunalen Gebäude in diesem Jahr vorgesehen. Für den Bau hat die Kämmerin den Folgejahren 625.000 Euro eingeplant - aber auch die Einnahmen von Fördergeldern in Höhe von 296.000 Euro.