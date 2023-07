Am frühen Sonntagmorgen ist auf der A96 Richtung Lindau bei Achberg ein schwerer Unfall passiert. Eine Frau, ein Mann und ein Kind wurden schwer verletzt.

Laut Polizei kam das Auto von der Straße ab. Der 31-jährige Fahrer habe laut Polizei den Tempomat auf 130 Stundenkilometer eingestellt und sei mit seinem Auto alleinbeteiligt nach rechts abgekommen.

"Dort geriet er mit dem Fahrzeug in den dortigen Grünstreifen sowie in eine abfallende Böschung und kollidierte mit einem Wildschutzzaun", so die Polizei.

Polizei vermutet, dass Frau nicht angeschnallt war

Der Zaun sei auf einer Länge von 30 Meter zerstört worden. Das Auto überschlug sich mehrfach.

Eine Frau sei aus dem Fahrzeug geschleudert worden und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei vermutet, dass sie nicht angeschnallt war.

Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden meterweit geschleudert. Die Feuerwehr suchte alles zusammen. (Foto: Davor Knappmeyer )

Auch der Fahrer und ein Baby wurden schwer verletzt, obwohl es laut Polizei in einem Babysave angeschnallt war.

Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes eilte zur Unfallstelle, darunter der nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber Rega7 aus der Schweiz, der die schwer verletzte Frau in eine Klinik brachte.

Autobahn voll gesperrt

Die A96 musste voll gesperrt werden, um den Einsatzkräften eine sichere Arbeit zu gewährleisten.

Die Feuerwehr aus Lindau und Weißensberg waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Rettungsdienst zu unterstützen.

Ursache noch unklar

Glücklicherweise haben Unfallzeugen den Vorfall beobachtet, da das verunfallte Auto hinter einer Böschung fast nicht sichtbar war, so Einsatzleiter Tobias Zenker von der Feuerwehr Weissensberg.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Am Auto ist ein Schaden von 40.000 Euro entstanden. An dem Einsatz waren sieben Fahrzeuge und 35 Feuerwehrleute, drei Rettungswagen, zwei Notärzte und der Rettungshubschrauber beteiligt. Die Polizei war mit drei Streifen und sechs Beamten vor Ort.