Rat will Anhänger und Firmenfahrzeuge verbannen

Die Parkplätze rund um die Achberghalle sind künftig für Pkw reserviert. Das zumindest ist der Wille des Gemeinderates. Da der Parkplatz offiziell gewidmet ist, muss das Landratsamt einer entsprechenden Beschilderung noch zustimmen.

„Sachfremd“ sei der Parkplatz immer wieder genutzt worden, schilderte Bürgermeister Tobias Walch in der jüngsten Ratssitzung die Situation. Gegen das Abstellen von abgemeldeten Fahrzeugen konnte die Kommune dabei zwar vorgehen. Keine Handhabe hatte sie gegen das Abstellen von Anhängern und Firmenfahrzeugen. Doch die dadurch belegten Parkplätze fehlten bei Veranstaltungen, weshalb auch Vereine auf das Problem aufmerksam gemacht hatten.

Im Rahmen einer Verkehrsschau hat die Gemeinde nun mit der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes und der Polizei eine Lösung erarbeitet. Danach ist künftig nur noch das Abstellen von PKW auf den Parkplätzen rund um die Achberghalle erlaubt. Ausgenommen ist der Bereich rund um den Bauhof, der jedoch für dessen Fahrzeuge reserviert ist.

Mit seinem Vorschlag erntete Walch Zustimmung im Gremium. „Wie kann es sein, dass da alles Mögliche abgestellt wird“, fragte Gerold Nuber in die Runde. Und Manfred Vogler stellte fest, dass „das irgendwann in die falsche Richtung gegangen sei“. So stimmte der Gemeinderat einstimmig für die neue Parkregelung.

Auf den Parkplätzen rund um die Achberghalle dürfen künftig nur noch PKW stehen Foto: Olaf Winkler