Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in dem Neubaugebiet Gartenstraße in Doberatsweiler Wohnungen für Geflüchtete und Bedürftige entstehen können. Was bleibt, ist die Unsicherheit wegen des Paragrafen 13b.

Die Gemeinde Achberg hat Wohncontainer errichtet, um Geflüchtete unterzubringen. Das soll aber nur eine Zwischenlösung sein. Denn die Kommune will im Neubaugebiet „Gartenstraße“ in Doberatsweiler ein Gebäude mit acht bis neun Wohnungen für Geflüchtete bauen. Das dafür vorgesehene Grundstück liegt am südlichen Rand des Gebiets. Die Wohnungen sollen zunächst Geflüchteten zugute kommen, später dann aber auch generell als Sozialwohnungen vermietet werden können.

Der für diesen Bereich beschlossene Bebauungsplan sah ursprünglich nur maximal drei Wohnungen pro Gebäude vor. Daher musste der Gemeinderat eine Änderung auf den Weg bringen. Der umfasst nun zwei Bauquartiere, auf denen auch Mehrfamilienhäuser entstehen können.

Kann überhaupt eine Baugenehmigung erteilt werden?

Nachdem diese Änderungen öffentlich ausgelegt und die Behörden und Träger der öffentlichen Belange dazu gefragt wurden, habe es keine wesentlichen Einwendungen gegeben, so Bürgermeister Tobias Walch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinderäte verabschiedeten daraufhin diese Planungsänderung einstimmig.

Nun galt es für das Bauvorhaben „Am Fuchsacker 5“, so die Adresse, auch Baurecht zu schaffen. Das Problem dabei: Da der Bebauungsplan Gartenstraße im vereinfachten Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch aufgestellt worden war, ist unklar, ob auf seiner Grundlage überhaupt eine reguläre Baugenehmigung erteilt werden kann.

Denn der Paragraf ist inzwischen nicht mehr gültig. Er räumte Kommunen von 2017 bis Ende 2022 ein, kleinere Baugebiete auch ohne Umweltprüfung und damit schneller auszuweisen. Nach einer Klage des Bund für Umwelt und Naturschutz kam das Bundesverwaltungsgericht aber zu der Auffassung, dass dieser Paragraf nicht mit EU-Recht vereinbar sei.

Abwarten oder weitermachen?

Was das für Folgen hat, ist noch unklar. „Wenn’s blöd läuft, müssen wir gewisse Verfahrensschritte machen“, sagt Walch. Dabei dränge die Zeit ‐ um Förderungen zu bekommen und den Wohnungsmarkt zu entlasten.

In Abstimmung mit der Baubehörde im Landratsamt Ravensburg komme alternativ aber eine befristete Baugenehmigung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich mit der Zweckbestimmung Wohnraum für Geflüchtete in Betracht. Damit könnte zum einen die zugesagte Förderung für das Gebäude erhalten bleiben, andererseits die Drei-Jahres-Frist für eine Klärung der planungsrechtlichen Situation zum Bebauungsplan Gartenstraße genutzt werden. Wenn diese endgültig geklärt sei, könne die Genehmigung dann dauerhaft umgestellt werden.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig dafür, die Baugenehmigung zu erteilen. Im Oktober soll es mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten weiter gehen.