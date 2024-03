Neue Maibaum-Halterung erst 2025

Ursprünglich 14.000 Euro sollte eine neue Halterung für den Maibaum bei der Achberghalle in Esseratsweiler kosten. Jetzt ist klar: Es wird teurer. Dennoch hat der Gemeinderat Achberg jetzt grünes Licht für die Beauftragung der Arbeiten gegeben.

Der in die Jahre gekommene Maibaum-Halter muss jedoch in diesem Jahr noch seinen Dienst leisten. Denn bis Ende April sei ein Austausch nicht mehr möglich, informierte Bürgermeister Tobias Walch jetzt die Ratsmitglieder. Auch hat sich keine Firma gefunden, die den Auftrag mit seinen Tiefbau- und Fundamentarbeiten aus einer Hand abwickelt. Nicht genau beziffern lassen sich die Kosten für den Rückbau des bisherigen Fundaments. Die noch zu beauftragenden Firmen sollen sich aus Sicht des Bürgermeisters abstimmen, damit die entstehende Baugrube direkt mit Beton verfüllt wird, um die aus statischen Gründen notwendige Gründung auf dem tragfähigen Untergrund in etwa 2,50 Metern Tiefe ohne Schalungsarbeiten zu realisieren. Das könnte am Ende Kosten sparen helfen.

Bereits im Vorjahr hat die Gemeinde für 5000 Euro ein Bodengutachten sowie eine Baustatik und Ausführungspläne erstellen lassen. Heuer nun sind weitere 14.000 Euro für die anstehenden Arbeiten vorgesehen, die im Herbst erfolgen sollen.